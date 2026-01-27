”ปวีณา“ลงพื้นที่หาเสียงตลาดโกสุม ช่วยผู้สมัคร“ดิษยะฤทธิ์ รู้ดี“ อ้อน 8 ก.พ.ขอโอกาส ไว้วางใจ“กล้าธรรม”เข้าสภาฯ

วันนี้(27 ม.ค.)นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม (กธ.)ในฐานะผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยนายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อนำคณะลงพื้นที่ตลาดโกสุม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมืองเพื่อหาเสียงช่วยนายดิษยะฤทธิ์ รู้ดี ผู้สมัครสส.กทม.เขต10 (ดอนเมือง ) หมายเลข 11 พรรคกล้าธรรม โดยมีบรรดาผู้สมัครสส.กทม.ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่
โดยนางปวีณา พร้อมด้วยนายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ และ นายดิษยะฤทธิ์ ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงจากโรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ไปจนถึงทางเข้าตลาดโกสุม ซึ่งระหว่างทาง มีชาวบ้านในพื้นที่ออกมาส่งเสียงเชียร์นางปวีณา และผู้สมัครสส.ของพรรคกล้าธรรม ตลอด2ข้างทาง ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
ทั้งนี้ เมื่อรถแห่มาถึงตลาดโกสุม นางปวีณา พร้อมคณะผู้สมัคร.สส.พรรคกล้าธรรม ได้เดินพบปะทักทายพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายสินค้า พร้อมทั้งได้มอบบัตรแนะนำตัวพรรคและของผู้สมัครสส.เขตดอนเมือง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีแม่ค้า และประชาชนที่ชื่นชอบในตัวนางปวีณา ต่างเข้ามามอบดอกไม้และขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างเป็นกันเอง
นางปวีณา ได้กล่าวกับพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดโกสุม ช่วงหนึ่งว่า วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาพบปะกับทุกคน เหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เพราะตนเคยได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดอนเมืองแห่งนี้ ให้ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นสส.ในสภาผู้แทนราษฎร หลายสมัย วันนี้จึงมาขอโอกาสให้พี่น้องประชาชน พ่อค้า แม่ค้าทุกท่านให้ความไว้างใจผู้สมัครของพรรคกล้าธรรม เขตดอนเมือง คือ ดิษยะฤทธิ์ หมายเลข11 อีกครั้ง
“ ขอขอบคุณพ่อค้า แม่ค้า และชาวบ้านในตลาดโกสุมทุกท่าน ที่ได้สะท้อนถึงปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ปัญหาปากท้องต่างๆ ซึ่งพรรคกล้าธรรม เรามีนโยบายที่พร้อมตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ปัญหาหาหนี้สินครู ทั้งหมดนี้เรามีนโยบายแก้ปัญหาเพื่อให้สังคมไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้เข้าคูหา อย่าลืมกาเบอร์ 42 พรรคกล้าธรรมนะคะ“ นางปวีณา กล่าว
นางปวีณา ยังย้ำว่า ในส่วนของการดูแลเด็ก เรามีเป้าหมายตั้งเด็กเล็กในหน่วยงานราชการ / โรงงาน / ชุมชน ส่วนผู้พิการ มีสถาบันฝึกอาชีพคนพิการ สร้างหมู่บ้านคนพิการ ผ่อนบ้านราคาถูก / ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย เรียนฟรีในสถาบันการศึกษาที่กำหนด – หน่วยราชการเพื่อสร้างอาชีพ หารายได้เพิ่ม เพิ่มโทษกฎหมายทำร้ายเด็กสตรี ข่มขืน ฆ่าโหด โทษประหารสถานเดียว / ช่วยกลุ่มเปราะบาง ผลักดันธนาคารประชาชน /หยุดเสพยาถาวร ตัดวงจรขายยา หยุดเสพยาถาวร บำบัด ฝึกอาชีพ 1 ปีมีงานทำ ซึ่งนโยบายทั้งหมดที่กล่าวมา ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไป