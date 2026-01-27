“ตั๊น จิตภัสร์” ชู“ไทยก้าวใหม่”เรียนฟรีจริง ซัดเกมการเมืองทำเศรษฐกิจพัง เยียวยาไม่ตอบโจทย์

“ไทยก้าวใหม่” ปราศรัยใหญ่ฝั่งธนฯ ใต้พระราม8 “ตั๊น จิตภัสร์”เผย ย้ายค่าย เพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ชู ไทยก้าวใหม่ เรียนฟรีจริง ลดเหลื่อมล้ำ ซัด เล่นเกมการเมืองจนเศรษฐกิจพัง เยียวยาไม่ตอบโจทย์
วันนี้( 27 ม.ค.69 )ที่สะพานพระราม8 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ พรรคไทยก้าวใหม่จัดเวทีปราศรัยเขตฝั่งธนบุรี นำโดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค และ2 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยก้าวใหม่ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร หัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยก้าวใหม่พร้อมผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อและผู้สมัคร สส. กทม.ทั้ง 33 เขตพร้อมประชาชนผู้สนับสนุนร่วมงานจำนวนมาก บนเวทีมีการแนะนำตัวของผู้สมัคร สส.กทม.ทั้ง33 เขต และเน้นย้ำถึงแนวนโยบายของพรรคที่ชูเรื่องการสร้างทุนมนุษย์ เพื่อสร้างอนาคต และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน กทม.รวมถึง ภัยพิบัติธรรมชาติ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
โดยน.ส.จิตภัสร์ ตั๊นกล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า ขอบคุณประชาชนที่ได้ให้การต้อนรับพรรคใหม่ พรรคเล็กน้องใหม่พรรคไทยก้าวใหม่เข้าคูหากาเบอร์ 49 ตนอยู่วงการการเมืองมาเป็นปีที่ 19 แล้ว เริ่มตั้งแต่ตอนอายุ 22 ปี เป็นตำแหน่งประจำสำนักนายกฯ เลขารัฐมนตรี ได้มีโอกาสลงสมัคร สส.เขตดุสิต ราชเทวี แล้วก็ได้มาเป็น สส.บัญชีรายชื่อ แต่วันที่ตนได้ตัดสินใจร่วมทำงานกับดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ เเละ เเคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานพรรคไทยก้าวใหม่ เเละ เเคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพราะอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เหมือนเดิม
น.ส.จิตภัสร์ กล่าวต่อว่า 19 ปีที่ทำงานการเมืองมาเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำ เพราะเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาของเรื่องปากท้อง โดยวันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าปากท้องเป็นอย่างไร เศรษฐกิจเป็นอย่างไร เพราะเราเห็นแล้วว่าเวลาไปเดินตลาดที่ไหนก็เงียบ ไปท่องเที่ยวที่ไหนก็เงียบ ธุรกิจตกต่ำ ประชาชนมีปัญหาเรื่องปากท้อง ล้วนมาจากความเหลื่อมล้ำ และเราจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยนโยบายอันแรกของเราคือการเรียนฟรี ที่ไม่ใช่การเรียนฟรีเหมือนที่ทุกพรรคพูด เพราะ 18-19 ปีที่ทำงานการเมืองมา ไม่เคยมีพรรคไหนไม่พูดถึงเรื่องการเรียนฟรี แต่ไม่เคยได้เรียนฟรีจริง เพราะมีทั้งค่าอุปกรณ์ ค่ายูนิฟอร์ม ค่าการเดินทางและเด็กกว่า 8 ล้านคนเป็นหนี้ กยศ.อยู่ทุกวันนี้ เเละเราต้องผ่ากระทรวงศึกษา กำจัดหนี้กยศ. ยกหนี้กยศ. ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย และต้องเรียนฟรีจริง ที่ฟรีแบบมีคุณภาพ ถ้าไม่มีคุณภาพเราก็จะไม่สามารถขจัดเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของความเสมอภาคได้และเราไม่สามารถที่จะมีสังคมที่มั่นคงได้
“วันนี้น่าเศร้า เพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่เกมการเมือง หันไปทางซ้ายก็เจอพรรคที่เสนอตัวเป็นรัฐบาลแต่ยุบสภาหนี เวลาจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจ หันไปอีกทางหนึ่งก็ด้อยค่าทหาร แล้ววันนี้เราจะยืนตรงจุดไหน ตั๊นมาตรงนี้เพราะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง ตอนลงพื้นที่จริง ที่ จ.สระแก้ว พร้อมกับผู้สมัคร สส.พรรคไทยก้าวใหม่ ได้เห็นบ้านเรือนประชาชนที่BM-21 ของกัมพูชายิงเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทย ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน นั่งเศร้าอยู่ในมุมบ้านเพราะหลังคาหายไป โดยรัฐบาลมีนโยบายเยียวยาแบบให้เงิน แต่ให้เงินโดยที่ไม่ลงไปดูสถานการณ์จริง โดยมีการอนุมัติมา 5,000 บาท แต่อยากถามว่ารัฐบาลเคยลงไปดูหรือยังว่าความเสียหายมันมากขนาดไหน ตัวเลขที่ไม่ตรงกับสถานการณ์จริง และไม่ต้องพูดถึง อ.หาดใหญ่ ที่ถูกน้ำท่วมเพราะตอนนี้ อ.หาดใหญ่ เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นและยังไม่มีนโยบายที่จะไปเยียวยาพ่อแม่พี่น้องที่หาดใหญ่เลย สำหรับ 2 สถานการณ์นี้จะทิ้งพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ให้กลายเป็นกลุ่มที่เปราะบางขึ้นมา และประชาชนของก็จะโดนตกหล่นไปข้างหลัง แต่ถ้าเลือกพรรคไทยก้าวใหม่ ตั๊นมั่นใจว่า ด้วยการนำของดร.เอ้ สุชัชวีร์ เราจะเดินไปข้างหน้าและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป อนาคตของพรรคไทยก้าวใหม่ และผู้สมัคร สส.ทุกท่าน อยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งที่ตัดสินใจแล้ว และที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ วันนี้จึงอยากฝากอนาคตของพรรคน้องใหม่ พรรคน้องเล็ก แต่เราจะไม่เล็กอีกต่อไป“ น.ส.จิตภัสร์ กล่าว