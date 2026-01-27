“ผบ.ทบ.” ร่วมฉลอง 68 ปี รร.เตรียมทหาร เชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น ย้ำอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน

“ผบ.ทบ.” ร่วมงานสถาปนา รร.เตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 68 และวันเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2569 ยินดีศิษย์เก่าได้รับรางวัลฯ ย้ำ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.69 พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก เดินทางไปร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ 68 ปี ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จ.นครนายก โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ
โดยผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารฯ ก่อนเดินทางไปยังหอประชุมนวนครินทร์ เพื่อร่วมงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2569 ประกอบด้วย พิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและเชิดชูเกียรติแด่ศิษย์เก่าที่ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนจนวาระสุดท้ายของชีวิต ใน 2 เหตุการณ์ที่สำคัญ รวม 4 นาย ได้แก่ พันตำรวจเอก ประธาน เขียวขำ (เตรียมทหารรุ่นที่ 38), พันตำรวจโท ปานเทพ มณิวชิรางกูร (เตรียมทหารรุ่นที่ 47), พันตำรวจตรี ประเทือง ชูเลิศ (เตรียมทหารรุ่นที่ 52) และร้อยตำรวจเอก ทรงพล บุญชัย (เตรียมทหารรุ่นที่ 52)
จากนั้นได้ร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2569 ซึ่งมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมส่วนรวม ทั้งในส่วนการคัดเลือกโดยตำแหน่งและการคัดเลือกเพิ่มเติม โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล รวม 7 ท่าน ประกอบด้วย รางวัลสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ (เตรียมทหารรุ่นที่ 24) ปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ (เตรียมทหารรุ่นที่ 24) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ (เตรียมทหารรุ่นที่ 24) ผู้บัญชาการทหารเรือ, พลอากาศเอก เสกสรร คันธา (เตรียมทหารรุ่นที่ 26) ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลเอก บุญสิน พาดกลาง (เตรียมทหารรุ่นที่ 26) ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก, รางวัลสาขาอื่นๆ ด้านการบริหารการปฏิบัติการบินและความปลอดภัยการบิน ได้แก่ เรืออากาศเอก ชาตรี พงษ์ศักดิ์ (เตรียมทหารรุ่นที่ 22) ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และรางวัลสาขาการทหาร ได้แก่ ร้อยโท เกียรติวงศ์ สถาวร (เตรียมทหารรุ่นที่ 60) ตำแหน่งรองผู้บังคับชุดปฏิบัติการรบพิเศษ
กองทัพบกขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกท่านที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในครั้งนี้ ซึ่งทุกท่านได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญ ในการสร้างและหล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหารให้มีความพร้อมทั้งด้านจิตวิญญาณ และทัศนคติที่ดีในความเป็นทหารและตำรวจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต