ชาวนครปฐมอุ่นใจ “ดูง่าย รู้ไว เตือนทัน” กรมชลฯ ติดตั้ง Flood Marks ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วม

กรมชลฯ ลุยติดตั้ง “Flood Marks” นครปฐม ยกระดับเตือนภัยน้ำท่วม ดูง่าย รู้ไว แบบเรียลไทม์ เชื่อม IoT–CCTV เข้าระบบ Smart City เสริมความปลอดภัยชุมชน ลดความสูญเสียจากน้ำหลาก
วันนี้ (27 มกราคม 2569) นายสมภพ อินต๊ะรักษา ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ลงพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับผู้แทนเทศบาลตำบลขุนแก้ว เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลการติดตั้งเสาสถิติระดับน้ำ (Flood Marks) และจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำเข้าสู่ระบบ Internet of Things (IoT) บูรณาการข้อมูลเข้ากับระบบฐานข้อมูลของเทศบาลในรูปแบบ Smart City ให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ระดับน้ำได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย พร้อมเสริมประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในระดับชุมชน
เสาสถิติระดับน้ำ Flood Mark คือ เสาที่แสดงระดับความสูงของน้ำปัจจุบัน ,ความสูงของระดับน้ำท่วมในอดีต และแสดงแถบสีเกณฑ์การเฝ้าระวังระดับน้ำท่วม ซึ่งกรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการติดตั้งตั้งแต่ปี 2566 ในพื้นที่นำร่อง 8 ชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ระดับน้ำและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจน ควบคู่กับการติดตั้งกล้อง CCTV ที่สามารถถ่ายทอดภาพระดับน้ำแบบ Real Time ช่วยให้ประชาชนเห็นภาพสถานการณ์จริง ย่นระยะเวลาในการตัดสินใจอพยพ ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบเตือนภัยน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนในจังหวัดนครปฐม กรมชลประทานได้ดำเนินการติดตั้ง Flood Mark แล้วจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลลำพญา และองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและพาณิชยกรรม อาทิ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูก และการจัดกิจกรรมตลาดน้ำในชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจและดำเนินการติดตั้ง Flood Mark เพิ่มเติมอีก 3 จุด ในพื้นที่เทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลตำบลขุนแก้ว และเทศบาลตำบลนครชัยศรี
ทั้งนี้ กรมชลประทานมีแผนขยายผลการติดตั้ง Flood Marks ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่มีความประสงค์สามารถยื่นคำขอผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในพื้นที่ เพื่อเสนอเรื่องไปยังผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจำจังหวัด ก่อนส่งต่อให้ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป