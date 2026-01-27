“อนุทิน” ควง “ศุภจี” หาเสียงอุบลฯ ปชช.บอกถ้าเป็นนายกฯให้มาบ่อยๆ แซว “ซูเปอร์จี” ดังมากถูกแห่ถ่ายรูป

“หัวหน้าหนู” ควง “ศุภจี” หาเสียงอุบลฯ ปชช.แห่ต้อนรับ บอกถ้าได้เป็นนายกฯ ให้กลับมาบ่อยๆ ก่อนเดินช้อปอุดหนุนน้ำอ้อย มีแซว “ซูเปอร์จี” ดังมากเลย หลังถูกแห่ถ่ายรูป
วันนี้ (27 ม.ค.) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ จ.อุบลราชธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย 2 เขต ได้แก่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ผู้สมัคร สส.อุบลราชธานี เขต 8 และ น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้สมัคร สส. อุบลราชธานี เขต 7 มี นางศุภจี สุธรรมพันธ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย และ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นายอนุทิน ร่วมคณะด้วย
โดยจุดแรกที่ตลาดเทศบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นายอนุทิน หาเสียงช่วย น.ส.แนน บุณย์ธิดา เมื่อมาถึง นายอิสสระ สมชัย อดีต สส.อุบลราชธานี หลายสมัย ซึ่งเป็นบิดา น.ส.แนน บุณย์ธิดา มาต้อนรับ พร้อมมีประชาชนมาขอถ่ายภาพเซลฟี ขอจับมือและเข้าสวมกอดนายอนุทิน ช่วงหนึ่งมีประชาชนกล่าวกับนายอนุทิน ว่า ถ้าได้เป็นนายกฯอีก ให้มาบ่อยๆ ก่อนนายอนุทินเขียนลายเซ็นบนหมวกให้ประชาชนที่มารอให้กำลังใจ
จากนั้น นายอนุทิน เดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาด ระหว่างเดินได้แวะร้านน้ำอ้อยสด สั่ง 2 แก้ว ของตนเองและให้นางศุภจีด้วย นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังได้ซื้อน้ำเขียว ที่ทำจากเครื่องทำน้ำอัดลมวุ้น ช่วงหนึ่งนายอนุทินยังได้ร่วมถ่ายรูปแบบบูมเมอแรงกับเด็กนักเรียนที่มาขอถ่ายรูปด้วย
ขณะเดียวกัน ในการลงพื้นที่ประชาชนและเด็กๆ ยังให้ความสนใจมาขอถ่ายภาพกับนางศุภจี พร้อมบอกว่า เป็นขวัญใจเลย จนช่วงหนึ่งนายอนุทินถึงกับแซวนางศุภจีว่า ดังมากเลย