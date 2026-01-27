ผู้ว่าฯ สั่งปลดนายก อบต.ราชาเทวะ พ่อผู้สมัคร สส.พท. ปมไม่หยุดทำหน้าที่หลังศาลประทับฟ้อง-ไม่รายงานคดีเสากินรี

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เซ็นคำสั่งปลด “ทรงชัย นกขมิ้น” พ่อผู้สมัคร สส.บัญชีพรรคเพื่อไทย พ้นจากนายก อบต.ราชาเทวะ ปมไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลประทับฟ้องและไม่รายงานคดีจัดซื้อเสากินรี ให้ผู้ว่าฯ-นายอำเภอรับทราบ สามารถโต้แย้งศาลปกครองภายใน 90 วัน
เมื่อวันที่ (27 ม.ค.) นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เซ็นคำสั่ง เห็นชอบ ให้ นายทรงชัย นกขมิ้น พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ตามคำสังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 77/ 2569 เรื่อง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะพ้นจากตำแหน่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงตามความเห็นและหลักฐานว่านายอำเภอบางพลีได้มีคำสั่ง ลับ 323 /2568 ลงวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายทรงชัย นกขมิ้นตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ โดยกล่าวหาว่า การกระทำของนายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือจงใจปกปิดข้อเท็จจริงไม่รายงานการถูกฟ้องคดีอาญาและไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ และหรือจงใจปกปิดไม่รายงานการถูกฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 น่าเชื่อว่ามีเจตนาส่อไปในทางละเลยไม่ปฏิบัติการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยผลการสอบสวนปรากฏ ดังนี้
1.คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนแล้วปรากฏรายละเอียดว่า กรณีนี้มีมูลอันเป็นความผิดมาจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะและ หรือจงใจปกปิดไม่รายงานการถูกฟ้องคดีอาญา คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาแล้วพบว่า พยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหารับฟังได้ แต่ไม่เพียงพอที่จะหักล้างข้อกล่าวหาคณะกรรมการสอบสวน มีความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิด ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา กับบุคคลดังกล่าว และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้ว บุคคลดังกล่าวไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา81 ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. //2561 อีกทั้งมีการปกปิดข้อเท็จจริงไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลตามกฎหมายทราบ
1.1 ประเด็นข้อกล่าวหาว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ มีการฝ่าฝืนไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะและ/หรือจงใจปกปิดไม่รายงานการถูกฟ้องคดีอาญาปรากฏ ข้อเท็จจริงว่า
1.1.1 กรณีมีการฝ่าฝืนไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อย่างใด ประกอบกับไม่มีข้อเท็จจริงหรือหลักฐานอื่นประกอบให้เชื่อได้ว่ามีพฤติการณ์ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่
1.1.2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ได้มีคำสั่งประทับฟ้องตามคดีหมายเลขดำที่ อท.72/2568 ระหว่างอัยการสูงสุด โดยพนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1ภาค 1 โจทก์ กับนายทรงชัย นกขมิ้น จำเลยที่ 1กับพวกรวม 9คนโดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา93 วรรคสอง บัญญัติให้นำเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา81 มาใช้บังคับกับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยโดยอนุโลม
ดังนั้น เมื่อศาลประทับฟ้องโดยไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น จำเลยจึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา สำนักงาน ป.ป.ช. จึงแจ้งคำสั่งประทับฟ้องดังกล่าวแก่ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 ประเด็นข้อกล่าวหาว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จงใจปกปิดไม่รายงาน การถูกฟ้องคดีอาญา ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหามีการปกปิดข้อเท็จจริงไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลตามกฎหมายทราบ ซึ่งกรณีนี้มีมูลอันเป็นความผิดมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหานายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ กับพวก กรณีจัดทำโครงการ เสาไฟฟ้ากินรีไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่91-1-410/2564 คดีหมายเลขแดงที่ 038 4-1-50/2567 และมีมติขี้มูลและส่งเรื่องให้อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1ภาค 1 ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบภาค 1เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เลขคดีหมายเลขดำที่ อท.72/2568 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งประทับฟ้องดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจให้นายทรงชัย นกขมิ้น หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 93วรรคสอง ประกอบมาตรา 81 และมีหนังสือแจ้งคำสั่งประทับฟ้องดังกล่าวไปยังนายทรงชัย นกขมิ้น ด้วยแล้ว สำหรับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเวียนให้ปฏิบัติ
2. คณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานบุคคลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบคำชี้แจงของนายทรงชัย นกขมิ้น ผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า นายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่า มีการฝ่าฝืนไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะและหรือจงใจปกปิดไม่รายงานการถูก ฟ้องคดีอาญา การกระทำของนายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ผู้ถูกกล่าวหา จึงเป็นการฝ่าฝืนไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
อีกทั้งมีการปกปิดข้อเท็จจริงไม่รายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลตามกฎหมายทราบ จึงรายงานผลการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวข้างตนเพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาและสั่งให้นายทรงชัย นกขมิ้น ผู้ถูกสอบสวน พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. /2537 ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3. นายอำเภอพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบสวนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จึงให้ นายทรงชัย นกขมิ้น พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
อนึ่ง การโต้แย้งคำสั่งนี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังศาลปกครองที่มีเขตอำนาจ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำสั่ง ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานข่าวแจ่งว่า สำหรับนายทรงชัย ถือเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในพื้นที่ และยังเป็นบิดา นายจาตุรนต์ นกขมิ้น ผู้สมัครสส.บัญชี พรรคเพื่อไทย ลำดับ63