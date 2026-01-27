ปชป.กทม. เดินหน้าโค้งสุดท้าย “เนเน่–อีฟ–เกม–โจ” นำทัพสตรีทรัน จารึกเลข 27 กลางกรุง ตอกย้ำจุดยืน “เทาไม่ใช่ทาง…ทางที่เลือกต้องไม่เทา”

กรุงเทพฯ – พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร เดินหน้าโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมสตรีทรันภายใต้แคมเปญ “เทาไม่ใช่ทาง” พร้อมสโลแกน “ทางที่เลือกต้องไม่เทา” นำโดย เนเน่ รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับผู้สมัคร สส.กทม. ได้แก่ เกม พงศ์พล เตมีย์, อีฟ วิเวียน จุลมนต์ และ โจ เจตน์สฤษดิ์ เลิศธนสาร ร่วมกันวิ่งสร้างสัญลักษณ์ เลข “27” บนผืนแผ่นดินไทย ส่งสารชัดเจนถึงประชาชนว่า การเมืองไทยต้องไม่คลุมเครือ และต้องไม่ยอมจำนนต่อระบบสีเทา
กิจกรรมวิ่งระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เชื่อมต่อเส้นทางจากพื้นที่สีเขียวสู่ใจกลางเมือง ผ่านซอยพหลโยธิน 18 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 16 เข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก ผ่านย่านสุทธิสาร ก่อนสิ้นสุดที่ ศาลพระพิฆเนศ ห้วยขวาง เพื่อขอฤกษ์ขอชัย สะท้อนการเดินหน้าทางการเมืองอย่างมุ่งมั่นและไม่ถอย
นางรัดเกล้า กล่าวว่า แคมเปญ “เทาไม่ใช่ทาง” เกิดจากความอัดอั้นของประชาชนจำนวนมากที่ เบื่อการเมืองคลุมเครือ เบื่อระบบสีเทา และเบื่อการถูกบังคับให้เอาตัวรอดแบบประนีประนอมกับความไม่ถูกต้อง พร้อมย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เวลาของทางสายกลางที่ไร้จุดยืน แต่เป็นเวลาที่ประชาชนต้องเลือกข้างอย่างชัดเจน ว่าจะยอมรับความเทาต่อไป หรือเลือกการเมืองที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
ด้านผู้สมัคร สส.กทม. ที่ร่วมกิจกรรม ระบุว่า สตรีทรันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ แต่สะท้อนความจริงของการเมืองที่ต้องใช้ พลัง ความอึด และความต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการทำงานเพื่อประชาชนในสภา พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ประนีประนอมกับการทุจริต การซื้อเสียง และการเมืองสีเทาทุกรูปแบบ
สำหรับผู้สมัครที่ร่วมวิ่งตลอดเส้นทาง ได้แก่
เกม พงศ์พล เตมีย์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 7
อีฟ วิเวียน จุลมนต์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 9
โจ เจตน์สฤษดิ์ เลิศธนสาร ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33
พรรคประชาธิปัตย์ย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งนี้คือการตัดสินใจเลือกอนาคตประเทศ ไม่ใช่เพียงเลือกผู้แทน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันส่งสัญญาณว่า ประเทศไทยต้องเดินไปข้างหน้าด้วยการเมืองที่ไม่เทา เพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใส เป็นธรรม และยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างแท้จริง