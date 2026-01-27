พ่อเมืองโคราช รับรอง! TOR “SKY WALK” ลำตะคอง พ่วง 13 โครงสร้างพื้นฐาน งบฯ 63 ล้าน ไร้แผน! “องค์พระประจำจังหวัด-กระเช้าลอยฟ้า”

พ่อเมืองโคราช เซ็นรับรอง! ทีโออาร์ “SKY WALK” ริมเขื่อนลำตะคอง พ่วง 13 โครงสร้างพื้นฐาน งบฯ 63 ล้านแล้ว หลังได้ผู้รับเหมาเมื่อปลายปีก่อน วงเงิน 57.8 ล้าน แยกเฉพาะงาน SKY WALK วงเงิน 42.4 ล้าน ลานต้นไม้-สวนพักผ่อน 5.8 ล้าน ห้องน้ำ 2 หลัง 1.8 ล้าน ศาลาพักผ่อน 1.2 ล้าน ป้ายชื่อโครงการ อีก 3.1 แสน เผย สเปกริมผา สูง 30 ม. ติดกระจกใสเทมเปอร์ ลามิเนต ยาว 42 ม. หนา 4 ซม. รับน้ำหนัก 500 กก./ตร.ม. แต่ไม่พบงานสร้าง “องค์พระประจำจังหวัด-กระเช้าลอยฟ้า” ตามแผนเดิม
วันนี้ (27 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณพื้นที่เขาเขื่อนลั่น ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ตามแผนก่อสร้างโครงการ SKY WALK และโครงสร้างพื้นฐาน รวมจำนวน 13 รายการ ในแผนปฏิบัติราชการ จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ปี 2569 วงเงิน รวม 63,457,412.27 บาท
โดยก่อนหน้านี้ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เจ้าของโครงการ ที่ได้รับจัดสรร ตามแผนบูรณาการ จ.นครราชสีมา
ซึ่งมีแผนจะจัดก่อสร้าง บริเวณวัดเขาเขื่อนลั่น ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเขื่อนลำตะคอง มอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งจุดดังกล่าวจะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.นครราชสีมา
ล่าสุด นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามรับรองในเอกสารแนบท้ายสัญญา เลขที่ 12/2569 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2569 โครงการ ตามที่ สำนักโยธาธิการจังหวัด ได้เลือก บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด ที่เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 57,895,000 บาท เป็นผู้ชนะโครงการนี้
เป็นการรับรองเอกสาร แบบรูปรายการ 121 แผ่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 81 แผ่น รวมถึงหนังสือรับรองอื่นๆ
สำหรับรูปแบบงาน ที่น่าสนใจ เช่น เฉพาะงาน กระจก SKY WALK วงเงิน 42.4 ล้านบาทเศษ เแยกเฉพาะงานติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ บนพื้นที่ 163 ตร.ม. วงเงิน 7.9 ล้านบาทเศษ งานติดตั้งกระจกราวกันตก พร้อมราวสเตนเลส บนพื้นที่ 161.70 ตร.ม. วงเงิน 6.1 ล้านบาทเศษ
นอกจากนี้ ยังมีงานอาคารบริการนักท่องเที่ยว 4 ล้านบาทเศษ งานลานต้นไม้-สวนพักผ่อน 5.8 ล้านบาทเศษ งานห้องน้ำ 2 หลัง 1.8 ล้านบาท ป้ายชื่อโครงการ 3.1 แสนบาท และงานศาลาพักผ่อน วงเงิน 1.2 ล้านบาทเศษ เป็นต้น
มีรายงานว่า ตามแผนเดิม โครงการ SKY WALK จะยื่นออกจากริมผาประมาณ 30 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 220 ตารางเมตร ความยาวทางเดิน 65 เมตร กว้าง 3 เมตร
เฉพาะทางเดินพื้นกระจกใสเทมเปอร์ ลามิเนต ความหนา 4 เซนติเมตร รับน้ำหนัก 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีความยาว 42 เมตร อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง
ยังพบว่า โครงการนี้ จะยังไม่มีการก่อสร้าง “องค์พระชัยเมืองนครราชสีมา” ขนาดหน้าตัก 15 เมตร สูง 22 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 4.5 เมตร น้ำหนักองค์พระ 150 ตัน ตามแผนเดิมจากอดีตรัฐบาลพรรคเพื่อไทย คาดการณ์จะใช้งบถึง 300 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ตามแผนที่จะจัดสร้าง “กระเช้าลอยฟ้าลำตะคอง” เขายายเที่ยง-เขาเขื่อนลั่น-เขาขนานจิต ก็มีการล้มแผนนี้ไปแล้ว