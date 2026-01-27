9 พรรคดีเบตประชามติ ฝ่ายหนุนทำ รธน.ใหม่ ปัดตีเช็คเปล่า ฝ่ายต้านชี้ ปชช.ไม่มีปัญหา แต่ถูกนำมาอ้าง

9 พรรคการเมือง ร่วมดีเบตประชามติ ฝ่ายเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ยันไม่ใช่ตีเช็คเปล่าให้แก้อะไรก็ได้ ส่วนฝ่ายไม่เห็นชอบ ชี้ รธน. 60 ไม่ได้มีปัญหากับ ปชช.แต่คนอยากแก้ชอบเอามาอ้าง มีเรื่องซ่อนเร้น
วันนี้ (27 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้มีการออกเสียงประชามติ ของตัวแทนพรรคการเมือง ที่ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจาก 9 พรรคการเมือง เข้าร่วมแสดงความเห็น ฝ่ายเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มี 5 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย พรรคแผ่นดินธรรม พรรคเป็นธรรม พรรคพลวัต และพรรคโอกาสใหม่ ส่วนฝ่ายไม่เห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มี พรรครักชาติ พรรคประชาไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคใหม่ และพรรคอนาคตไทย ซึ่งพรรคอนาคตไทยขอถอนตัว โดยมีเวลาแสดงความคิดเห็น 2 รอบ รอบแรก 5 นาที รอบสอง 3 นาที
นายนิกร จำนง ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ยืนยันจุดยืนของพรรค การเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องดำเนินการภายใต้หลักการที่สำคัญ คือ ความมั่นคงของรัฐ การเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการยึดโยงกับเจตนารมณ์ของประชาชน เพราะจากประสบการณ์ในการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ พบว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีข้อจำกัดในเชิงโครงสร้างอยู่หลายประการ ไม่ยึดโยงกับประชาชน กรอบรัฐธรรมนูญหลายมาตราแข็งตัวเกินไป จนสร้างผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งย้ำอีกครั้งว่า ไม่ใช่การตีเช็คเปล่า ไม่แก้ไข หมวด 1 และ 2 และไม่สนับสนุนทั้งในทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลกระทบต่อพระราชอำนาจ แต่เพื่อปรับปรุงกติกาต่อประชาชน
ด้าน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ชี้ว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่มีปัญหากับประชาชน และไม่เป็นปัญหาทางการเมือง บุคคลที่อยากแก้ มักนำประชาชนมาเป็นข้ออ้าง หากยกร่างทั้งฉบับ ข้อจำกัดในการจัดการกับนักการเมืองที่ทุจริตจะหายไปด้วย จึงเชื่อว่า ฝ่ายที่เห็นชอบบางกลุ่มมีเรื่องซ่อนเร้น หวังผลประโยชน์ทางการเมือง ทั้งเรื่องสถาบัน และความมั่นคงของชาติ ซึ่งปัญหาของประเทศชาติในปัจจุบันไม่ใช่รัฐธรรมนูญ
ขณะที่ตัวแทนฝ่ายไม่เห็นชอบบางคน แสดงความเห็นว่า คำถามของ กกต. ที่ให้ประชาชนเลือก เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ กว้างเกินไป จึงไม่สามารถเปรียบเทียบส่วนที่ดี ส่วนที่ไม่ดี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพราะรายละเอียดไม่ชัดเจน จึงอยากให้เปิดช่องว่า ควรแก้เป็นรายมาตราที่คิดว่ามีปัญหาหรือไม่
สำหรับเนื้อหาแสดงความคิดเห็นทั้ง 9 พรรคการเมือง กกต. ได้นำเผยแพร่ผ่าน Facebook live สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ประชาชนสามารถรับชมย้อนหลังได้