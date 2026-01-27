สอน. ขับเคลื่อน Sugar Ecolabel ผ่านกลไกบูรณาการเชื่อมเกษตร เทคโนโลยี ตลาด สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดทำ “Sugar Ecolabel” ในฐานะฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ โดยเชื่อมโยงการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เข้ากับกลไกด้านเทคโนโลยี ตลาด และนโยบายภาครัฐ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า “Sugar Ecolabel มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจประเมินและรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งแนวทางการรับรองดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยังสอดคล้องกับนโยบาย “MIND as One” ของดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยฉลากรับรองนี้จะทำหน้าที่เป็นกลไกเชิงรูปธรรมที่เชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับโรงงานและห่วงโซ่อุปทาน”
การพัฒนา Sugar Ecolabel อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลแบบบูรณาการ ผ่าน การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technological Integration) มาประยุกต์ใช้จัดการข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ระบบติดตาม ตรวจวัด และรายงานผล (MRV) การพัฒนาแนวทางสอบกลับแหล่งที่มาของอ้อยและน้ำตาล (Traceability) การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์อ้อย ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน (Sustainable Farming) ที่เน้นการเพาะปลูกแบบหมุนเวียน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากการปลูกอ้อย เช่น เศษซากใบอ้อยและยอดอ้อย รวมถึงกากอ้อย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกการผลิต (Infrastructure & Mechanization) จัดหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับการจัดซื้อเครื่องจักร รถตัดอ้อย หัวเก็บเกี่ยว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมี ยกระดับศักยภาพให้สอดคล้องกับกลไกราคาและตลาด (Market Mechanism) นำระบบ Green Premium หรือ Environment มาปรับใช้ พร้อมสร้างมาตรฐานการรับรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและคู่ค้าทางธุรกิจ พร้อมพัฒนา “กองทุนอ้อยสด” เพื่อสร้างแรงจูงใจเกษตรกร สร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน (Collaborative Supply Chain) เปิดโอกาสให้เกิดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบ อาทิ ข้อตกลงห่วงโซ่อุปทานปลอดการเผา (No-Burn Supply Agreement) หรือการรวมกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มุ่งจัดหาวัตถุดดิบที่ยั่งยืน สอดรับกับบทบาทของภาครัฐและนโยบายสนับสนุน (Government & Policy Support) ผ่านการกำหนดมาตรฐาน การกำกับดูแล และการสร้างแรงจูงใจเชิงนโยบาย อาทิ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Public Procurement: GPP) เพื่อให้การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่ และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ Sugar Ecolabel จึงเป็นแนวทางที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ตั้งแต่ต้นทางการผลิตจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยเชื่อมโยงมาตรการลดการเผาอ้อย เพิ่มปริมาณอ้อยตัดสด ช่วยควบคุมฝุ่นจาก กระบวนการผลิตในโรงงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินงานในโครงการฯ พบว่า การมีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการผลิต การจัดการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน หรือการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน