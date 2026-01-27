“ยศชนัน” บุกสระบุรีรอบ 2 ชูคูปองเงินหมื่น 1 ล้านคน เรียนได้งบ จบได้งาน ปัดแจกเงินสร้างเศรษฐีเงินล้าน

“ยศชนัน” บุกสระบุรีรอบ 2 อ้อนขอ สส.4 เขตยกจังหวัด สร้างเสถียรภาพทางการเมือง ชูคูปองเงินหมื่นเพิ่มทักษะความรู้ 1 ล้านคน เรียนได้งบ จบได้งาน ย้ำโครงการเศรษฐีเงินล้านไม่ใช่การแจกเงิน
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 27 ม.ค. ที่สนามกีฬาเทศบาลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายอนุชา นาคาศัย ผู้สมัคร สส.ชัยนาท พรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง เดินทางไปปราศรัยช่วยนายสมบัติ อำนาคะ ผู้สมัครสส.สระบุรี เขต2 เบอร์8 พรรคเพื่อไทยหาเสียง ทั้งนี้ นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ มาร่วมเวทีด้วย
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาฟังการปราศรัยเต็มพื้นที่ ทันทีที่นายยศชนันมาถึง ได้มีประชาชนเข้ามอบดอกกุหลาบ คล้องพวงมาลัยดาวเรือง กะหรี่พัฟ กล้วยกวน กระยาสารท และตุ๊กตาตัววัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจ.สระบุรี พร้อมทั้งยังโดนรุมกอดหอม นอกจากนี้ยังมีคุณป้าท่านหนึ่งอุ้มนายยศชนันด้วย
นายยศชนัน ปราศรัยว่า สวัสดีพี่น้องชาวสระบุรี คราวก่อนได้เดินตลาดอย่างเดียว คราวนี้ขอพูดคุยกับพี่น้องด้วย ตนได้เดินมาจากข้างหลังไล่ถามพี่น้องถึงความฝันความหวังของพี่น้องสระบุรี และวันที่ 8 กุมภาพันธ์เราพร้อมใจกัน ตนจะเปลี่ยนความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องให้เป็นความจริงเพื่อสระบุรีของเรา สระบุรีมีหลายอย่างที่คนทั้งโลกจำเป็นต้องมา สระบุรีเมืองท่องเที่ยว เมืองสวยงาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เมืองแห่งเกษตรกรรม เมืองท่าอุตสาหกรรมต่างๆ วิทยาการต่างๆต้องเกิดที่นี่ และลูกหลานของสระบุรีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า พูดเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกๆคน ก่อนที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความจำเป็นที่จะต้องปลดพันธนาการต่างๆ ออกจากตัวเรา พรรคเพื่อไทยจะแก้หนี้ทั้งระบบ เรื่องนี้หลายคนอยู่อย่างหวาดระแวงและผวา เราเข้าใจส่วนนี้ ส่วนใครที่ทำการเกษตร เราพักชำระหนี้เกษตรกร 3 ปี สระบุรีมีหลากหลายอาชีพหลายคนทำเรื่องอุตสาหกรรมหลายคนอยู่ในโรงงานต่างๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามา ทำให้บางคนไม่สามารถทำงานใหม่ๆ ได้ และวันนี้พรรคเพื่อไทยเราพร้อมที่จะแจกคูปองให้กับพ่อแม่พี่น้องได้มีความรู้ใหม่ๆ อายุเท่าไหร่ก็เรียนได้ โดยคูปองมูลค่า 10,000 บาท เราจะให้คนไทยมีทักษะใหม่ๆ 1 ล้านคนยาวไปสี่ปี เรียนได้งบ จบได้งาน
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า วันนี้เราไม่ทิ้งพ่อแม่พี่น้อง เราดูแลพี่น้องเกษตรกร ดูแลภาคอุตสาหกรรม วันนี้พ่อแม่พี่น้องที่ต้องจับจ่ายใช้สอย เรากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งโดยโครงการรัฐบาลจ่าย 70 ประชาชนจ่าย 30 ครั้งนี้เรามั่นใจเราเข้าไป เราทำทันที 8 กุมภาพันธ์นี้ คนไทยจะต้องไร้จน สำหรับนโยบายเศรษฐีเงินล้าน ยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายแจกเงิน แต่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการหารายได้ ซึ่งรัฐบาลจะกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจไปสู่ท้องถิ่นและประชาชน
“ดังนั้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์เป็นวันที่เปลี่ยนความฝันความฝันของพี่น้องเป็นความจริง ผมเข้าสภาคนเดียวไม่ได้ ขอเหมาสระบุรีทั้งสี่เขต พรรคเพื่อไทยครั้งนี้เราดูแลทุกคนเท่าเทียมกัน ครั้งนี้เสถียรภาพทางการเมืองสำคัญจริงๆ
ดังนั้นขอให้นายยศชนันที่ได้ฝากตัวเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวสระบุรี ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สาม 33 ด้วย” นายยศชนัน กล่าว