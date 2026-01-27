เปิดกรุ “วรภัค” รวย 1.4 พันล้านบาท สะสมนาฬิกาหรู 11 เรือน ภริยามีหุ้นกู้กว่า 900 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “วรภัค” กรณีรับตำแหน่ง รมช.คลัง รวยเฉียด 1.4 พันล้านบาท สะสมนาฬิกาหรู 11 เรือน รถปอร์เช่ 3.5 ล้านบาท ส่วนภริยาเป็นเศรษฐินีหุ้นกู้กว่า 900 ล้าน
วันนี้ (27 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.คลัง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2568 โดย นายวรภัค และ น.ส.กนกพร ศีตวรรัตน์ ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา แจ้งมีทรัพย์สินรวม 1,398,206,653 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 9,954,783 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายวรภัค 39,691,712 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,101,220 บาท เงินลงทุน 3,778,451 บาท ที่ดิน 3 แปลง 7,262,040 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้าน 1 หลัง มูลค่า 3 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 คัน เป็นรถ Porsche Cayenne E-Hybride มูลค่า 3.5 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2.4 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 14,650,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 56,358 บาท แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1 ล้านบาท เป็นค่าจ้างและเงินเดือน รายจ่ายรวม 1.2 ล้านบาท
ส่วน น.ส.กนกพร มีทรัพย์สินรวม 1,358,514,930 บาท ได้แก่ เงินฝาก 20,245,806 บาท เงินลงทุน 905 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดิน 27 แปลง 211,589,050 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 15 รายการ อาทิ ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด รวม 134,676,156 บาท ยานพาหนะ 3 คัน 15.6 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 233,927 บาท ทรัพย์สินอื่น 71,170,000 บาท มีหนี้สิน 9,898,425 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 25,995,700 บาท เป็นดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ 24,887,500 บาท รายได้จากการให้เช่าห้องชุด 1,108,200 บาท รายจ่ายรวม 16,867,709 บาท ในจำนวนนี้เป็นค่าเล่าเรียนบุตร 9 ล้านบาท
สำหรับทรัพย์สินที่น่าสนใจ เงินลงทุนของ น.ส.กนกพร จำนวน 905 ล้านบาท ส่วนใหญ่คือหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดีมีหุ้นสามัญ บริษัท TransFi INC ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 0.833% ของบริษัท เมื่อ 18 มี.ค. 2565 มีมูลค่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะเดียวกัน น.ส.กนกพร ยังแจ้งสะสม “งาช้าง” 1 คู่ ระบุจำวันเดือนปีที่ได้มาไม่ได้ มูลค่า 3 ล้านบาท สร้อยคอ 3 เส้น 4,150,000 บาท ต่างหู 24 คู่ 14,140,000 บาท แหวน 27 วง 24,960,000 บาท กำไล 12 วง 8.9 ล้านบาท นาฬิกา 10 เรือน 10 ล้านบาท เป็นต้น
ส่วน นายวรภัค สะสมนาฬิกาหรู 11 เรือน เช่น Patek Philippe รุ่น 5164 มูลค่า 1.5 ล้านบาท รุ่น 5990 มูลค่า 2.5 ล้านบาท รุ่น 5905 มูลค่า 1.7 ล้านบาท รุ่น 5711/1P มูลค่า 3.6 ล้านบาท รุ่น 5712 มูลค่า 1 ล้าบาท รุ่น 5726 มูลค่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีนาฬิกายี่ห้อ Parmigiani รุ่น 8 day มูลค่า 5 แสนบาท รุ่น Chronograph มูลค่า 3 แสนบาท มีนาฬิกา Grand Seiko รุ่น GMT มูลค่า 2 แสนบาท นาฬิกายี่ห้อ Panarai รุ่น MGT มูลค่า 1 ล้านบาท และนาฬิกายี่ห้อ A.Lange & shone มูลค่า 9 แสนบาท มีสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท พระเลี่ยมทอง 1 องค์ มูลค่ารวม 3 แสนบาท
สำหรับ นายวรภัค เป็น รมช.คลัง ในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เพียง 1 เดือน 3 วัน (19 ก.ย.- 22 ต.ค. 68) ก่อนจะตั้งโต๊ะแถลงลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกโจมตีและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ ยิม เลียก และ เบน สมิธ ซึ่งนายวรภัค ปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์