ประธาน กกต.ชี้ต้องรอศาลฎีกาชี้ขาด "หมอสุภัทร" ขาดคุณสมบัติสมัคร สส.หรือไม่ เหตุยันยังไม่ชัดพ้นจากราชการ

"ณรงค์" ชี้ต้องรอศาลฎีกาชี้ขาดปม "หมอสุภัทร" ขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัคร สส.หรือไม่ เหตุยันยังไม่ชัดพ้นราชการจริงหรือไม่ พร้อมแจงแจกของวันเด็ก อยู่ในขั้นพิจารณาตามกฎหมาย กกต.
วันนี้(27ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงสาธารณสุข (อ.ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุข มีมติปลด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ออกจากราชการ จากข้อกล่าวหาจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในโครงการหมอชนบทบุกกรุงปี 2564 ผิดระเบียบ ว่า ทราบข่าวจากสื่อมวลชน ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผอ.กกต.จังหวัดสงขลา ถ้าเขาขาดคุณสมบัติจริง ผอ.กกต.สงขลา ก็จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อดำเนินการถอนชื่อจากการเป็นผู้สมัครสส. ทั้งนี้ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเขาถูกปลดออกจากราชการจริงหรือไม่
เมื่อถามย้ำว่ามติของบอร์ดกระทรวงสาธารณสุข มีความชัดเจนแล้วว่าให้ออกจากราชการ นายณรงค์ กล่าวว่า เราต้องยื่นคำร้องไปยังศาลฎีกา
ส่วนกรณี กกต.ลบคลิปวีดีโอจากเพจแม่แนน น้องสมาร์ท ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไม่ถูกต้องนั้น นายณรงค์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งถ้าเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เราเปิดกว้างอยู่แล้ว แต่ถ้าทำแล้วผิดกฎหมาย ก็จะมีการตักเตือน
เมื่อถามยามว่าทางเพจยืนยันว่าไม่ผิดแต่ทางกกต. ลบทิ้งแล้ว นายณรงค์ กล่าวว่า ต้องดูเป็นเรื่องๆ บางเรื่องกว่าจะเข้ามาถึงคณะกรรมการกกต. ก็จบที่ชั้นสำนักงานแล้ว
ส่วนกรณีมีการร้องผู้สมัคร สส.กทม.เขต 16 พรรคประชาชนแจกสิ่งของในงานวันเด็ก จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า การแจกของต้องดูที่เจตนาว่าแจกของเพื่อจูงใจ หรือแจกของตามประเพณี ซึ่งเรื่องนี้มีแนวทางในการวินิจฉัยอยู่แล้ว โดยเรื่องนี้ก็อาจจะเข้าไปสู่ขั้นตอนการตรวจคำร้อง ถ้าไม่มีอะไรก็ยุติเรื่องไป