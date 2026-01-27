กกต.มั่นใจสถานทูตแก้ปัญหาส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ เชื่อทุกใบส่งกลับไทยทันเวลา

ปธ.กกต.มั่นใจสถานทูตแก้ปัญหาส่งบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธินอกราชอาณาจักรได้ เชื่อ บัตรทุกใบส่งกลับประเทศไทยทันเวลา เคยมีบัตรส่งกลับมาถึงไทยบ้างแล้ว อยู่ระหว่างการคัดแยก
วันนี้ (27 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต.กล่าวถึงกรณีเกิดปัญหาในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงทางไปรษณีย์ให้กับผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ว่า ที่จริงมันเกิดขึ้นได้ซึ่งการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต้องยอมรับว่า อาจจะเกิดข้อขัดข้องบ้าง แต่ก็ได้รับรายงานว่าได้รับการแก้ไขปัญหาไปจนลุล่วงแล้ว ซึ่งขอประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งในครั้งนี้ว่าการเลือกตั้งนอกราชครั้งนี้มีคนเอาไปใช้สิทธิ์จำนวนมาก และทยอยส่งบัตรกลับมาบ้างแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค และส่วนอื่นๆ ก็คงทยอยกลับมา
ส่วนกรณีที่ฝรั่งเศสมีปัญหาเรื่องการแจกจ่ายบัตรให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่าช้า จนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเกรงว่าเมื่อส่งบัตรลงคะแนนไปยังสถานทูตแล้วอาจจะมีการส่งบัตรกลับมาที่ประเทศไทยไม่ทันนั้น นายณรงค์ กล่าวว่า ได้รับรายงานว่าทางสถานทูตได้มีการขยายระยะเวลา
เมื่อถามย้ำว่า ระยะเวลาที่ขอขยายนั้นเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ ซึ่งไม่มีคนทำงานนั้น นายณรงค์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่า สุดท้ายบัตรทุกใบจะส่งกลับมาทัน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่สถานทูตจะต้องแก้ปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรและก็มันก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะทางสถานทูตเองก็พยายามเข้ามาร่วมจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีบัตรที่ส่งกลับมาแล้วแต่เป็นจำนวนไม่มากอยู่ระหว่างการคัดแยก