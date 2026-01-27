สมช.ฟ้องแล้ว “ฮุนเซน-ฮุน มาเนต” สั่งการเปิดสงครามชายแดน

เลขาฯ สมช.เผยยื่นฟ้อง “ฮุนเซน-ฮุน มาเนต” ฐานเป็นผู้สั่งการเหตุปะทะชายแดนแล้ว ยืนยันสถานการณ์ขณะนี้สามารถจัดเลือกตั้งได้ แต่ต้องติดตามใกล้ชิดเป็นรายวัน ส่วนชายแดนใต้ยังสงบ
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 27 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง
ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ออกมาตำหนิเรื่องการข่าว นายฉัตรชัย ระบุว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงพยายามเชื่อมโยงการทำงานในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนพื้นที่ เพื่อสร้างเอกภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยข่าวของตำรวจและทหาร ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามและขับเคลื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนเข้ามาช่วยในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ขอให้ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในประเด็นนี้โดยตรง
สำหรับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา นายฉัตรชัย กล่าวว่า จากการตรวจสอบพื้นที่พบว่ายังสามารถจัดการเลือกตั้งได้ ไม่น่ามีปัญหา พร้อมย้ำว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย ณ ปัจจุบัน สถานการณ์ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
เมื่อถูกถามถึงกระแสในโซเชียลมีเดียที่มีการปลุกปั่นว่าอาจเกิดการปะทะรอบใหม่ จนทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเตรียมอพยพ นายฉัตรชัย กล่าวว่า จำเป็นต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน และติดตามปัจจัยแวดล้อมในอนาคตอย่างรอบด้าน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยง
ส่วนการเตรียมการด้านความมั่นคงในช่วงการเลือกตั้ง นายฉัตรชัย ระบุว่า พื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา รวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ด้านในเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งได้ดำเนินการตามหน้าที่อยู่แล้ว
ขณะที่กรณีที่กัมพูชามีการขุดคูเลตใกล้แนวชายแดนว่าจะมีนัยทางความมั่นคงหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ขอให้ฝ่ายทหารเป็นผู้ชี้แจงจะเหมาะสมกว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้เตรียมการไว้
นอกจากนี้ เลขาธิการ สมช. ยังเปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยอัยการได้เดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อดำเนินการฟ้องร้องนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในฐานะผู้สั่งการในเหตุปะทะบริเวณชายแดนที่ผ่านมา