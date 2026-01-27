xs
“ลิซ่า” โวยแหลกอำนาจสกปรกเล่นงาน “หมอสุภัทร” หวังสกัดพรรคส้มโค้งสุดท้าย ปลุกคนหาดใหญ่ไม่ทน กา ปชน.ถล่มทลาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ลิซ่า” จัดหนักอำนาจสกปรกเล่นงาน “หมอสุภัทร” รุมสกัดพรรคประชาชนช่วงโค้งสุดท้าย ปลุกคนหาดใหญ่ไม่ทนกับความไม่เป็นธรรม กาเลือก “หมอสุภัทร” ให้ถล่มทลาย ตั้งรัฐบาลที่ประชาชนฝากชีวิตและอนาคตไว้ได้ พร้อมใช้ระบบ-เทคโนโลยีจัดการภัยพิบัติ ไม่มีภาพ “นายกฯ เท้ง” ยืนผัดข้าวแน่นอน

วันที่ 26 มกราคม 2569 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวปราศรัยหาเสียงช่วย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาชน เบอร์ 5 ที่ โดยระบุว่า คนไทยทั้งประเทศกำลังจับตาการตัดสินใจเลือกตั้งที่หาดใหญ่ เพราะที่นี่คือภาพจำลองของความล้มเหลวของรัฐบาลทุกมิติ

น.ส.ภคมน กล่าวว่า ทุกคนเห็นความสกปรกในการพยายามจัดการหมอสุภัทรแล้วหรือยัง ดีเหมือนกันขอให้งัดออกมาทุกกลวิธี ประชาชนจะได้เห็นว่า “พวกคุณขี้ขลาดขนาดไหน” สุดท้ายคนที่จะปกป้องพวกเราจากอำนาจที่ไม่ชอบธรรม คือ พี่น้องประชาชนทุกคน ไม่ได้เป็นการปกป้องพรรคประชาชน แต่เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวท่านเอง ขอให้หมอสุภัทรเป็นตัวแทนของคนที่จะลุกขึ้นสู้กับรัฐที่ขี้ขลาดและใช้อำนาจสกปรกรังแกประชาชน เป็นตัวแทนของความหวัง เป็นตัวแทนของผู้ถูกกระทำจากกระบวนการอยุติธรรมทั้งปวง

ความไม่เป็นธรรมเช่นว่านี้ไม่ได้เกิดกับหมอสุภัทรเท่านั้น แต่เกิดกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้น วันนี้ต้องช่วยกันกระจายข่าวว่าหมอสุภัทรยังเป็นผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 2 ของพรรคประชาชนเหมือนเดิม พี่น้องอย่าโหวตโนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ หากท่านไม่ยอมรับความไม่เป็นธรรม ท่านยิ่งต้องเลือกหมอสุภัทรเบอร์ 5 เลือกพรรคประชาชนเบอร์ 46 ให้ถล่มทลาย ให้เราไปสู้กับผู้มีอำนาจ ให้เราได้จัดตั้งรัฐบาลประชาชน


น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า พื้นที่เลือกตั้งเขต 2, 3 และ 9 จ.สงขลา เป็นพื้นที่เลือกตั้งที่ตนเชื่อว่าตัดสินใจง่ายที่สุด ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ เป็นวิกฤตจากรัฐล้มเหลว ชัดเจนที่สุดว่าเราฝากชีวิตไว้กับคนเหล่านี้ต่อไปไม่ได้ ในวันนั้นตนและพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐมีฐานข้อมูลกลางเพื่อให้รัฐสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุด รักษาชีวิตของประชาชนได้มากที่สุด

สิ่งที่พรรคประชาชนทำ คือ ใช้ฐานข้อมูล JITASA.CARE จิตอาสาดอทแคร์ ซึ่งเป็นของภาคประชาชน ทำให้เรารู้ว่าพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ไม่ต้องงมเข็มในมหาสมุทร เราทำงานร่วมกับกู้ภัยนครศรีธรรมราช ช่วยเหลือประชาชนได้วันละกว่าร้อยชีวิต คำถามคือถ้าพวกเราที่มีกำลังเพียงน้อยนิดยังทำได้ แล้วรัฐที่มีอำนาจ งบประมาณ และทรัพยากรมากกว่าหลายเท่า ทำไมจึงไม่ทำ หรือกรณีที่รัฐบาลขอระดมไม้กวาดทางมะพร้าว แต่ตนอยู่ในพื้นที่ สามารถระดมได้ถึง 4,000 ด้ามภายในคืนเดียว ทั้งหมดนี้สะท้อนความล้มเหลวของรัฐที่นั่งบริหารบนหอคอย ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการ ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือพี่น้องที่ลอยคอต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดในนาทีนั้นได้เลย

ตนไม่ได้ต้องการตอกย้ำ แต่พี่น้องประชาชนยังจำความเสียหายวันนั้นได้หรือไม่ จำอารมณ์ความรู้สึกที่เรารอคอยการรอดชีวิตได้ไหม เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติ หากรัฐบาลมีฝีมือในการบริหารจะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้


น.ส.ภคมน ยังกล่าวถึงกรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคประชาชน ติดตามทวงถามรัฐบาลเรื่องเงินค่าซ่อมบ้านของพี่น้องชาวหาดใหญ่ ซึ่งไม่ต้องห่วงว่าพรรคประชาชนจะเอาเรื่องนี้มาตีกินทางการเมือง เพราะเราเห็นความเดือดร้อนของประชาชนสำคัญที่สุด แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ตอบกลับคือบอกว่า “ไม่ใช่หน้าที่นักการเมือง”

“ต้องถามสักคำว่านักการเมืองที่อาสามาเป็นตัวแทนประชาชน ทำไมถึงเรียกร้องแทนประชาชนไม่ได้ แล้วจะมาเป็นผู้แทนทำไม เห็นได้เลยว่าคุณล้มเหลวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ พี่น้องตัดสินใจได้เลยว่าจะฝากชีวิตไว้กับรัฐบาลแบบไหน”

น.ส.ภคมน กล่าวว่า หากครั้งนี้พรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาล เรามีแผนในการฟื้นฟูพื้นที่หาดใหญ่ภายใน 100 วันแรก เงินเยียวยาจาก 49,000 บาท ขยายไปที่ 100,000 บาท พักหนี้จาก 1 ล้าน เป็น 5 ล้านบาท เราจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อทำให้การแจ้งเตือนภัยพิบัติแม่นยำมากขึ้น และในวันที่ประชาชนเดือดร้อนที่สุดจะไม่มีภาพ ‘นายกฯ เท้ง’ ยืนผัดข้าวแน่นอน





