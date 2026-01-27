ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “ศุภจี” พร้อมสามี รวย 307 ล้านบาท ลงทุนหุ้น-กองทุนรายได้ปีละ 40 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน “”ศุภจี” กรณีรับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ รวย 307 ล้านบาท ลงทุนหุ้น กองทุน 95 ล้าน ฟันรายได้ปีละ 40 ล้าน กินเงินเกษียณ 17.7 ล้านต่อปี นาฬิกาเครื่องประดับเพียบ
วันนี้ (27 ม.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งกันทางการเมือง ในราย นางศุภจี สุธรรมพันธ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 68 โดย นางศุภจีและ นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยา แจ้งมีทรัพย์สินรวม 307,720, 405 บาท และมีหนี้สินรวม 79,887 บาท
แบ่งเป็นทรัพย์สินของนางศุภจี 280,109,787 บาท โดยเป็นเงินฝาก 10 บัญชี รวม 20,881,666 บาท ในจำนวนนี้มีฝากอยู่ที่ UOB Singapore SGD11,934.70, Bank Fund Credit Union, USA USD99,957.65 และที่ Bank Fund Credit Union, USA อีกหนึ่งบัญชีจำนวน USD3,758.04
เงินลงทุน ในกองทุนเปิดและบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวม 95,918,044 บาท ที่ดิน 1 แปลงที่ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี มูลค่า 3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุดใน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งได้มาจากการซื้อเมื่อปี 61 มูลค่า 19,232,000 บาท สิทธิและสัมปทาน เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรมธรรม์ประกันภัย, ประกันชีวิต รวมมูลค่า 87,546,186 บาท ทรัพย์สินอื่น 53,631,890 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 79,887 บาท
นอกจากนี้ แจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 40,155,492 บาท โดยเป็นเงินเดือนและเงินโบนัส 13,425,241 บาท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 8,992,343 บาท เงินได้จากการเกษียณอายุ 17,737,907 บาท มีรายจ่ายต่อปีรวม 9,076,000 บาท แบ่งเป็นค่าอุปโภคบริโภค 1,116,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 1.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุตร 360,000 บาท เงินเดือนเลขาส่วนตัวและคนขับรถ 1.8 ล้านบาท เงินบริจาคเงินทำบุญ 3 ล้านบาท เดินทางท่องเที่ยวประจำปีครอบครัว 1 ล้านบาท
ส่วน นายปรีธยุตม์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไลฟ์สแปน แคร์ จำกัด มีทรัพย์สินรวม 27, 610,618 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 3 บัญชี จำนวน 658,774 บาท เงินให้กู้ยืม 2.7 ล้านบาท โดยเป็นการให้บริษัท ไลฟ์สแปน แคร์ จำกัด กู้ยืมเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 68 ยอดหนี้เหลือเต็มจำนวน ที่ดิน 3 แปลง ในจังหวัดเพชรบุรี รวม 18,666,900 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักอาศัยตึก 2 ชั้น ใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มูลค่า 2,374,944 บาท ยานพาหนะเป็นรถยนต์ 4 คัน รวม 2.81 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นๆ 4 แสนบาท และมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 220,633 บาท และแจ้งมีรายได้ต่อปีจากเงินเดือนและโบนัส 2.55 ล้านบาท มีรายต่อปีประมาณ 900,000 บาท โดยเป็นค่าอุปโภคบริโภค 90,000 บาท และค่าจ้างคนงาน 810,000 บาท
สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่ ประกอบไปด้วย นาฬิกา Rolex Oyster Submarine Superlative 1 เรือน มูลค่า 400,000 บาท ชุดเครื่องประดับ 8 รายการ มูลค่า 2,458,000 บาท สร้อยคอ 13 รายการ มูลค่า 1,375,000 บาท กำไรและสร้อยข้อมือ 8 รายการ มูลค่า 2,505,000 บาท แหวน 25 วง มูลค่า 14,650,000 บาท ต่างหู 39 รายการ มูลค่า 20,220,000 บาท เข็มกลัดและจี้ 17 รายการ มูลค่า 4.17 ล้านบาท เครื่องประดับทองคำ 13 รายการ มูลค่า 1,135,000 บาท กระเป๋าเข็มขัดนาฬิกา 14 รายการ มูลค่า 7,118,890 บาท
ทั้งนี้ นางศุภจี แจ้งว่า ก่อนดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ปี 2558-12 ก.ย 2568 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ปี 2558-12 ก.ย. 68 ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)