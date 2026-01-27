“รุทธพล” เผย 2 สจ.เอี่ยวพนันออนไลน์หนีออกนอกประเทศแล้ว 10 ผู้สมัคร สส.อยู่ระหว่างสืบสวน ปัดโยงการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผย 2 สจ.โยงพนันออนไลน์ หนีออกนอกประเทศแล้ว ยังเปิดเผยชื่ออีกรายไม่ได้ เหตุยังไม่ถูกออกหมายจับ ส่วนผู้สมัคร สส. 10 ราย ยังอยู่ในกระบวนการสืบสวน ยันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการเมือง
วันที่ 27 ม.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการออกหมายจับนายปฐนัญ จันดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ สจ.เนย์ และภรรยา ว่า จากการตรวจสอบพบว่าเดินทางออกนอกประเทศแล้ว ส่วน สจ. อีก 1 คน ก็ได้เดินทางออกนอกประเทศแล้วเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินการหาหลักฐาน จะได้ดำเนินการในกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 1 คน พลตำรวจโท รุทธพล กล่าวว่า ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ และขอไม่ตอบว่าเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือไม่ เนื่องจากถ้ายังไม่สามารถออกหมายจับ แม้จะมีหลักฐานก็ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ เพราะจะถูกฟ้องร้องได้ แต่ยืนยันว่าเราพยายามอย่างเต็มที่
ส่วนกรณีที่เคยบอกว่ามี 10 นักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยจะสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ พลตำรวจโท รุทธพล ระบุว่า อยู่ระหว่างการสืบสวน ซึ่งจะมีเรื่อยๆ พร้อมยกตัวอย่างว่า เราเคยค้นบ้าน สจ.ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหลักฐานแค่ออกหมายค้น แต่ยังไม่มีพยานหลักฐานที่จะทำการจับกุมได้ ก็เลยไม่เคยเป็นข่าว เพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา จึงไม่อยากให้ถูกพูดว่าเป็นเรื่องทางการเมือง ซึ่งกรณีของ สจ.เนย์ เราขอออกหมายจับถึงสองครั้ง แต่ศาลได้ให้ความเป็นธรรม เพราะครั้งแรกหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับ จึงมีการยกคำร้องถือว่าการให้ความเป็นธรรมทำแก่ทุกฝ่าย