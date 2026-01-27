ไม่ขายฝัน! “พิพัฒน์” มั่นใจ “ดิสนีย์แลนด์ ประเทศไทย” ทำได้จริง ชี้ ความต่อเนื่องคือ “กุญแจ” ปลดล็อกโครงการระดับโลก

วันนี้ (27 ม.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม ในฐานะผู้กำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวถึงข้อสังเกตต่อแนวคิดการดำเนินโครงการ “สวนสนุกดิสนีย์แลนด์” ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า สามารถทำได้จริงหรือไม่ โดยยืนยันว่า ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาโครงการระดับโลกอย่าง “ดิสนีย์แลนด์” ของไทยได้จริง ไม่ใช่เพียงแนวคิดในจินตนาการหรือขายฝัน แต่โครงการนี้ยังต่อยอดไปไกลกว่าสวนสนุก ด้วยแผนพัฒนาคอนเสิร์ต ฮอลล์ สนามกีฬามาตรฐานโลก ซึ่งมีความจุไม่ต่ำกว่า 80,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับคอนเสิร์ตระดับโลก การแข่งขันกีฬานานาชาติ และมหกรรมอีเวนต์ขนาดใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องมีกาสิโนอยู่ในนั้น ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน EEC เริ่มทำการศึกษาโครงการแล้ว ซึ่งคาดว่า รูปแบบการลงทุนจะเป็นลักษณะ PPP (Public–Private Partnership) เพื่อผสานความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และเงินลงทุนจากเอกชนระดับโลก ควบคู่กับการกำกับดูแลเชิงนโยบายของรัฐอย่างรอบคอบ ซึ่งการเลือกพื้นที่ EEC เป็นการวางยุทธศาสตร์บนฐานโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมที่สุดของประเทศ ทั้งสนามบินนานาชาติ ระบบราง รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือน้ำลึก และการเชื่อมต่อเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างกรุงเทพฯ พัทยา และระยอง
“โครงการ Disneyland Thailand ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงสวนสนุก แต่เป็น Entertainment & Lifestyle Hub ระดับโลก ที่จะสร้างผลเชิงบวกเป็นลูกโซ่ ทั้งการจ้างงาน การดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง และการเพิ่มรายได้ต่อหัว ตลอดจนเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ไทยบนเวทีโลก ทั้งในฐานผู้สร้าง ผู้จัด และผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ เป็นการยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของ Music & Sport Tourism ที่สามารถดึงศิลปินระดับโลก แฟนกีฬา และนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่จากทั่วโลกเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี” นายพิพัฒน์ กล่าว
นายพิพัฒน์ กล่าวด้วยว่า Disneyland Thailand ใน EEC ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ความสนุก แต่คือโอกาสของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่รัฐบาลต้องการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางกิจกรรมระดับโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าดิสนีย์แลนด์ในไทยทำได้จริงหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนทำให้จบ ซึ่งโครงการแบบนี้ถ้าพร้อมก็ต้องเดินหน้า ไม่ใช่รอให้โอกาสผ่านไป เพราะความต่อเนื่องคือกุญแจของโครงการระดับโลก และหากเลือกตน เลือกพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอน” นายพิพัฒน์ กล่าว
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับฝ่ายนโยบาย เปิดเผยว่า โครงการดิสนีย์แลนด์ในพื้นที่ EEC ไม่ได้ถูกวางไว้เป็นเพียงแนวคิดระยะยาว แต่มีการเตรียมโรดแมปการดำเนินงานเอาไว้แล้วในระดับหนึ่ง หากฝ่ายบริหารชุดถัดไปได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษารายละเอียดเชิงลึก การเปิดเจรจากับนักลงทุนเอกชนระดับโลก ไปจนถึงการกำหนดกรอบการลงทุนในรูปแบบ PPP อย่างเป็นรูปธรรม และด้วยโครงสร้างของ EEC ที่มีกฎหมายเฉพาะและกลไกสนับสนุนพร้อมอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ แต่สามารถต่อยอดจากงานที่ได้เริ่มไว้ และเร่งเครื่องได้ทันทีที่มีอำนาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ที่สำคัญในช่วงวิกฤตโควิด-19 นายพิพัฒน์ คือ ผู้อยู่เบื้องหลัง Phuket Sandbox โมเดลเปิดประเทศที่ทั่วโลกจับตามอง และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในวันที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุด เช่นเดียวกับโครงการ Disneyland Thailand หากมีคน “คิดเป็นและทำเป็น” ก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้