เพื่อไทยรุดแจง "สจ.เนย์" โดนหมายจับ ยอมรับเคยเป็นสมาชิกพรรคแต่ลาออกไปแล้ว ปัดสมัคร สจ.กาฬสินธุ์ในนามพรรค

เพื่อไทยแจง "สจ.เนย์" เคยเป็นสมาชิกพรรคจริง แต่ลาออกไปแล้ว เผยตอนรับเข้าพรรคได้พิจารณาจากคุณสมบัติขณะยื่นใบสมัคร ยันไม่ได้ลงเลือกตั้ง ส.อบจ.กาฬสินธุ์ในนามพรรค แต่ใส่เสื้อพรรคได้เพราะเป็นสมาชิก
วันที่ 26 ม.ค.พรรคเพื่อไทยได้ออกคำชี้แจงกรณีการออกหมายจับ นายปฐนัญ จันดอน หรือ “สจ.เนย์” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ว่า
พรรคเพื่อไทยขอชี้แจงต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และยุติการเชื่อมโยงที่คลาดเคลื่อน ในกรณีของนายปฐนัญ จันดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน โดยมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
1) พรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าวเคยเป็นสมาชิกพรรคจริง ทั้งนี้ กระบวนการรับสมัครสมาชิกพรรคเป็นไปตามหลักการเปิดกว้าง และเป็นไปตามกฎหมาย โดยพรรคพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากข้อเท็จจริง ณ วันที่สมัคร เมื่อไม่ปรากฏคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค และให้การรับรองตนเองแล้ว บุคคลดังกล่าวจึงมีสิทธิในการเข้าเป็นสมาชิกพรรค
2) กรณีที่ปรากฏภาพบุคคลดังกล่าวลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสวมใส่เสื้อหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย สมาชิกพรรคสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นผู้มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคจริงในขณะนั้น ซึ่งเป็นการสมัครรับเลือกตั้งในฐานะสมาชิก ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรคแต่อย่างใด
3) ในส่วนของสถานะปัจจุบัน พรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าวได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก่อนหน้านี้ โดยพรรคไม่ได้รับแจ้งเหตุผลในการลาออก และบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคอีกต่อไป
4) พรรคเพื่อไทยขอยืนยันจุดยืนว่า พรรคให้ความสำคัญสูงสุดต่อความถูกต้อง โปร่งใส และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หากกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ยังมีสถานะเป็นสมาชิกพรรค พรรคจะไม่เพิกเฉย โดยจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น รอบด้าน และตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสังคม ไม่ปกป้องหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายอย่างแน่นอน