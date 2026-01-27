“ดร.ส้ม” เบอร์ 4 ชูผลงานกฎหมายฉีดไข่ฝ่อ ลุยต่อพร้อมเป็นตัวแทนชาวปทุมวัน สาทร ราชเทวี

“ดร.ส้ม” เบอร์ 4 มุ่งมั่นทำงานเพื่อ “ชาวกรุงฯ” พร้อมเป็นตัวแทนชาวปทุมวัน-สาทร-ราชเทวี เพื่อส่งเสียงให้ดังเข้าสู่สภาฯ หลังจากที่ผ่านมา ผลงานเพื่อสังคมมากมาย รวมถึงกฎหมาย “ฉีดไข่ฝ่อ และ คุกคามทางเพศ” ด้วย
น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 2 (ปทุมวัน สาทร ราชเทวี) เบอร์ 4 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อคนกรุงเทพมหานคร หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่ง สส.กทม. เมื่อครั้งการเลือกตั้งปี 2562 ทำให้ได้เห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มุ่งมั่นเดินหน้าลงพื้นที่และแก้ปัญหารวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยอุดมการทางการเมืองที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมผลักดันให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
“กรุงเทพมหานครไม่เคยหยุดเดิน และพี่น้องประชาชน ก็ไม่เคยหยุดสู้ ดิฉันเคยก้าวเข้ามาไม่ได้เพื่อตำแหน่ง แต่เพื่อทำให้เสียงคนธรรมดาดังขึ้น ดิฉันเห็นคนทำงานหนัก แต่ก็ยังเห็นความไม่แน่นอนของชีวิต เห็นความฝัน ความสามารถที่ยังรอโอกาส เห็นคนเก่งคนที่ทำงานจริง แต่คุณภาพชีวิตยังไม่สะท้อนกับความทุ่มเทเหล่านั้น ถ้าเมืองนี้ยังมีปัญหา และถ้าเสียงของคุณยังไม่ดังพอ ดิฉันจะเป็นคนส่งมันไปถึงสภาฯ และนั่นคือเหตุผลที่ดิฉันเลือกจะกลับมาอีกครั้ง” ดร.ส้ม กล่าว
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา น.ส.พัชรินทร์ มีผลงานและบทบาทในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กว่า 1,500 เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาชุมชน เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมกีฬาในชุมชน จัดพื้นที่รกร้างให้เป็นสาธารณะประโยชน์ การผลักดันเรื่อง CPR การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน นอกจากนี้ น.ส.พัชรินทร์ ยังมีผลงานที่สำคัญ คือ เป็นผู้เสนอกฎหมาย “ฉีดไข่ฝ่อ” หรือ พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับสังคม เพราะหากนักโทษที่ปล่อยตัวยังเป็นอันตรายต่อสังคม ก็อาจคุมขังต่อแม้จะพ้นโทษแล้ว หรือใช้มาตรการเฝ้าระวังได้หลายวิธีเพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำ เช่น มาตรการทางการแพทย์ ใส่กำไลอีเอ็ม หรือคุมขังฉุกเฉินเพื่อป้องกันภัยได้ทันท่วงที รวมทั้งกฎหมาย “คุกคามทางเพศ” ที่เพิ่งบังคับใช้ไม่นานนี้ นับว่าเป็นผลงานและบทบาทหน้าที่อันสำคัญของ น.ส.พัชรินทร์ ที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนและสังคมให้เกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง ไร้ความขัดแย้ง