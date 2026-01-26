พีค! มิจฉาชีพรวมตัว "สกัดดาวรุ่ง" เคนโด้ ไม่ให้เป็น สส. คาดกลัวดันกฎหมาย "ประหารชีวิตคนโกง"

วงในแฉ! แก๊งมิจฉาชีพและเครือข่ายโกงประชาชนเริ่มหนาว จับมือลงขันทำ IO ปล่อยข่าวปลอมดิสเครดิต "เคนโด้" หวังเขี่ยให้พ้นเส้นทางการเมือง หลังเจ้าตัวประกาศชัด หากได้เป็น สส. เตรียมดันโทษสูงสุด "ประหารชีวิต" สำหรับคดีฉ้อโกงประชาชน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในสนามการเมืองที่กำลังดุเดือด โดยเฉพาะกระแสข่าวลือหนาหูในแวดวงธุรกิจสีเทา กลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ และ ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงที่เคนโด้เคยปราบ ว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติเพื่อสกัดกั้นเส้นทางการเมืองของ "เคนโด้-เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร" หรือที่รู้จักกันในนาม "ดีเจเคนโด้" และผู้ประกาศข่าวจอมแฉกลโกง ซึ่งปัจจุบันได้ผันตัวลงสู่สนามการเมืองเต็มตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กลุ่มมิจฉาชีพ เจ้ามือแชร์ลูกโซ่ และ ผู้ต้องหาฉ้อโกงรายเดิมๆที่เคนโด้เคยแจ้งจับ ต่างมีความกังวลอย่างหนักต่อบทบาทใหม่ของเคนโด้ เนื่องจากเจ้าตัวมีจุดยืนที่แข็งกร้าวในการปราบปรามการทุจริตและฉ้อโกงประชาชนมาโดยตลอด แต่สิ่งที่ทำให้กลุ่มทุนสีเทาหวาดกลัวที่สุด คือกระแสข่าวที่ว่าหนึ่งในนโยบายไม้ตายที่เคนโด้เตรียมผลักดันหากได้เข้าสภาฯ คือการแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษคดีโกงประชาชนให้ถึงขั้น "ประหารชีวิต" และยึดทรัพย์แบบขุดรากถอนโคน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรครวมไทยสร้างชาติ
รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้เริ่มมีการพบเห็นปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ด้านลบ หรือ "ข่าวปลอม" (Fake News) ที่มุ่งเป้าโจมตีเคนโด้ว่อนในโลกโซเชียล การบิดเบือนคำพูด หรือการสร้างเรื่องเท็จเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือและสร้างความสับสนให้กับฐานเสียง หวัง "สกัดดาวรุ่ง" ไม่ให้เคนโด้มีที่ยืนในสภาฯ เพราะเกรงว่าหากเขาทำสำเร็จ ธุรกิจมืดมูลค่าหมื่นล้านอาจพังทลาย
ด้าน เคนโด้ ให้สัมภาษณ์ว่ารู้ตัวคนโจมตีอยู่แล้วพวกเดิม ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงที่ผมเคยแจ้งจับและพวกแอบอ้างคนดัง การลงพื้นที่หาเสียงและให้สัมภาษณ์สื่อเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมา เจ้าตัวมักย้ำเสมอว่า "การโกงประชาชนคือการฆ่าคนทั้งเป็น กฎหมายไทยต้องไม่ปราณีคนกลุ่มนี้" ซึ่งสอดคล้องกับความกังวลของเหล่ามิจฉาชีพที่กำลังรวมหัวกันต่อต้านเขาในขณะนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปว่า "เคนโด้" จะงัดไม้เด็ดอะไรออกมาแก้เกมสกปรกนี้ และนโยบาย "ประหารชีวิตคนโกง" จะสามารถซื้อใจประชาชนจนฝ่าด่านสกัดของเหล่ามิจฉาชีพเข้าไปนั่งในสภาฯ ได้สำเร็จหรือไม่ ศึกนี้รับรองว่าเดือดแน่นอน!
เคนโด้ทิ้งท้ายอยากได้คนดีเข้าบริหารประเทศ กาเบอร์6 บัตรสีชมพู ดัน พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นนายกฯ และได้เคนโด้เข้าสภาฯ