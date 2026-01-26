ยังไง? เปิดนโยบาย 51 พรรคการเมืองแจ้งต่อ กกต. "เพื่อไทย" ไม่มีสร้างเศรษฐีเงินล้าน

กกต.เปิด 51 นโยบายพรรคการเมือง ที่ คกก.ตรวจสอบกำลังพิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับการใช้งบฯ และเตรียมเผยให้ประชาชนตัดสินใจก่อนตัดสินใจเลือก พบ 57 นโยบายเพื่อไทยที่ส่งให้ กกต.ส่วนใหญ่ต่อยอดนโยบายเดิม ไม่มีสร้างเศรษฐีเงินล้าน
วันนี้ ( 26 ม.ค.) สำนักงาน กกต.เปิดนโยบายพรรคการเมืองที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ โดยมีพรรคการเมืองส่งนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินในการประกาศโฆษณาให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน 51 พรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 57 และประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบนโยบายที่ต้อง ใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา พ.ศ.2568 ซึ่งกําหนดให้พรรคการเมืองต้องรายงานนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาต่อคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปไม่น้อยกว่า 20 วัน
ซึ่งขณะนี้นโยบายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบนโยบาย แต่เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณานโยบายต่าง ๆ ของพรรคการเมืองแต่ละพรรค สํานักงาน กกต.จึงเห็นสมควรประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบนโยบาย และ กกต.พิจารณาเสร็จแล้ว จะประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประชาชนจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งต่อไป
ในส่วนนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ขณะนี้กำลังชูนโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้านนั้น พบว่าในส่วนนโยบายที่มีการยื่นให้กกต.นั้นมี 68 หน้า ส่วนใหญ่จะเป็นการสานต่อนโยบายเดิมของพรรค เช่น 30 บาท นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย นโยบายปราบยาเสพติด นโยบายสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใช้วงเงินงบประมาณ 243,300 ล้านบาท
โดยนโยบายเรือธง เช่น นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ วงเงินงบประมาณที่ใช้เบื้องต้น 5,000 ล้านบาท ระบุแหล่งที่มาของเงินจากงบประมาณการจัดเก็บรายได้และระบุบริหารภาษี โดยระบุความคุ้มค่าจับผลักดันวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์รวมถึงงานสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์ในประเทศก่อให้เกิดรายได้สร้างงานเพิ่มรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
นอกจากนั้น มีนโยบายบ้านเพื่อคนไทยวงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาท นโยบายหลักประกันความเสี่ยง อสม. และ ชรบ. ใช้เงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี นโยบายล้างหนี้วัยเกษียณใช้วงเงินงบประมาณ 4,000 ล้านบาท นโยบายประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% วงเงินงบประมาณปีละ 31,000 ล้านบาท นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายและรถเมล์ 10 บาทตลอดสาย ในเส้นทางหลัก ซึ่งนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทระบุใช้การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิ ขณะที่รถเมล์จะใช้งบประมาณ ปีละ 1,000 ล้านบาท
นโยบายสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดนซึ่งจะใช้วงเงิน 1,000 ล้านบาท มาจากการบริหารงบประมาณการจัดเก็บรายได้และภาษีโดยระบุจะสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารไทยร้านนวดแผนไทยค่ายมวยหรือร้านขายสินค้าไทยในต่างแดนให้ดึงดูดชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวอยู่อาศัยหรือซื้อสินค้าจากประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างรายได้
นโยบายคนไทยไร้จนวงเงินงบประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อปี ระบุแหล่งที่มาของรายได้จากการบริหารงบประมาณการจัดเก็บรายได้และภาษี โดยระบุความคุ้มค่าเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนทำให้สามารถทำได้นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการหมุนเวียนเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจภาพรวมขณะที่ความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยงของนโยบายว่าต้องบริหารงบประมาณแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่างบประมาณที่ใช้ด้วย ความเสี่ยงของ โครงการคือต้องทำความเข้าใจกับประชาชนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ซึ่งใน 57 นโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ยื่นนั้นยังไม่ปรากฏนโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้าน โดยการสุ่มแจกเงิน 1,000,000 บาท วันละ 9 คน นอกจากนี้ยังมีเอกสาร แก้ไขเพิ่มเติมและชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายตามที่ กกต.ได้มีการตั้งข้อสังเกตพร้อมถามคำถามเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย 5 ประการ
ขณะที่ในส่วนนโยบายพรรคประชาชนนำเสนอ 15 ด้านรวม 41 หน้า วงเงินงบประมาณที่จะใช้จ่ายตามโครงการทั้งหมด 741, 835 ล้านบาท
โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการเมกะโปรเจกต์ ยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วไทยวงเงิน 130,000,000,000 บาทต่อปี ระบบคมนาคมที่ทั่วถึงเป็นธรรมและปลอดภัยมูลค่า 19,400,000,000 บาทต่อปี ซึ่ง 2 โครงการนี้ระบุใช้การบริหารงบประมาณแผ่นดินปกติและอาจเลือกใช้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนหรือใช้เงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ออกพันธบัตรรัฐบาล หรือแหล่งเงินอื่นโดยการดำเนินการทั้งหมดต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างเคร่งครัด
หรือโครงการยกระดับทักษะแรงงานผ่านการสร้างระบบกลางและแจกคูปองยกระดับทักษะมูลค่า 20,000,000,000 บาทต่อปีซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับทำให้มีแพลตฟอร์มกลางสำหรับการยกระดับทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศ
โครงการยกระดับ sme โดยการสร้างแต้มต่อด้วยคนละครึ่งและหวยใบเสร็จมูลค่า 24,000,000,000 บาทต่อปีโดยใช้การบริหารงบประมาณแผ่นดินปกติ โดยในกรณีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับผลกระทบ รัฐจะรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายและการสูญเสียรายได้ โครงการจัดทำรัฐธรรมนูญประชาชน งบประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อครั้ง ระบุเป็นการลงทุนเชิงโครงสร้างที่ช่วยสร้างระบบการเมืองและกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสเป็นธรรมและเปิดเผยข้อมูลลดการสูญเสียของรัฐที่เกิดจากการทุจริตและภาระงานที่ไม่จำเป็นของกระบวนการยุติธรรม โครงการทำให้กองทัพมีความทันสมัย มีสมรรถนะสูง โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จัดซื้ออาวุธแบบรวมศูนย์และการชดเขยทางเศรษฐกิจ (Offset Policy )มูลค่า 4 พันล้านบาทต่อปี
โครงการทำให้กองทัพมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาหนี้สินทหารดูแลสุขภาพจิตทหาร ปรับจำนวนกำลังพลให้มีเท่าที่จำเป็น ปรับโครงสร้างส่วนราชการกลาโหม และ ลดจำนวนนายพลผ่าน โครงการเกษียณอายุก่อนมูลค่า 665 ล้านบาทต่อปี เป็นต้น
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินในการประกาศโฆษณาของ พรรคการเมือง โดยสแกน QR Code ด้านล่าง