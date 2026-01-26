‘ผบ.ทบ.’ ชื่นชมความสำเร็จพิธีวันกองทัพบก เน้นย้ำเสริมความพร้อมรบต่อเนื่อง กำชับกำลังพลวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ผบ.ทบ.ชื่นชมความสำเร็จพิธีวันกองทัพบก ย้ำเสริมความพร้อมรบต่อเนื่อง พัฒนาขีดความสามารถรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่กำชับกำลังพลวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต
วันนี้(26 มกราคม 2569 )พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า วันนี้ ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 4/2569 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้ประกอบพิธีมอบรางวัลผลการประเมินการสวนสนามของกองพันสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี แก่หน่วยที่มีผลการปฏิบัติยอดเยี่ยม ได้แก่ กองพันทหารช่างที่ 1, กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 และกองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังการสรุปสถานการณ์สำคัญจากหน่วยขึ้นตรงถึงความก้าวหน้าการจัดตั้งหน่วยศูนย์สงครามอากาศยานไร้คนขับกองทัพบก (ศสอร.ทบ.) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านอากาศยานไร้คนขับ รองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สนับสนุนภารกิจทั้งในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2569 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 โดยในส่วนของกองทัพบกมีผู้สมัครจำนวน 29,891 คน คิดเป็นร้อยละ 105.9 ของยอดเปิดรับสมัคร ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจและความเชื่อมั่นของเยาวชนที่มีต่อการเข้ารับราชการทหาร ทั้งนี้ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และยืนยันจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกฯ อีกครั้งในสิ้นเดือนมกราคมนี้
พร้อมกันนี้ กองทัพบกได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามตามคำสั่งจักรพงษ์ภูวนารถ ทั้งในกลุ่มของทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนปลดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 และกลุ่มของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งยังมิได้เป็นข้าราชการ โดยจะมีโควตาเพิ่มเติมในการคัดเลือกเข้ารับราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและตอบแทนความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่
ในช่วงท้ายการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณหน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคง การป้องกันประเทศ และการสนับสนุนภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมถึงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ภัยความมั่นคงต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนพระราชพิธีและงานสำคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง
ด้านการเตรียมความพร้อมกำลังรบ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำเนินการฝึกตามวงรอบอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการวางแผน การจัดการฝึก การประเมินผล และการทบทวนบทเรียน พร้อมบริหารทรัพยากร งบประมาณ เวลา และกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจและระดับความพร้อมรบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยสามารถริเริ่มพัฒนาแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเหมาะสม
สำหรับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างถูกต้อง ให้ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตและมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายกองทัพบกที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง การดูแลกำลังพล และการช่วยเหลือประชาชน โดยเน้นย้ำว่ากำลังพลกองทัพบกคือประชาชนคนไทยที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ต้องปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดี ดำรงตนด้วยความรับผิดชอบ ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ และร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจและความสามัคคีในสังคม