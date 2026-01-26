ดรีมทีม ภท.หาเสียงมุสลิม กทม. “ซาบีดา” ชูฮัจญ์ถูกลงคุณภาพไม่ลด บอกเอา “ชาดา” ใส่วิกแทน หลังถูกถามหาพ่อ

ขุนพล กทม.ขนดรีมทีม ภท.ลุยหาเสียง มุสลิมเมืองกรุง “ซาบีดา” อ้อนผลงานชัด ทำฮัจญ์ถูกลง คุณภาพไม่ลด แซวกลับชาวบ้านถามหา “ชาดา” บอกเอา “ชาดา” ใส่วิกไปก่อน ได้ไหมค่ะ ก่อนช่วย “ดร.ส้ม พัชรินทร์” ลุยขอคะแนน กทม.เขต 2
วันนี้ (26 ม.ค.) ดรีมทีมภูมิใจไทย นำโดย นายไชยชนก ชิดชอบ, นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ, นายวราวุธ ศิลปอาชา พร้อมด้วยขุนพล กทม. นำโดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ลงพื้นที่หาเสียงช่วย นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 2 ปทุมวัน-สาทร-ราชเทวี ลงพื้นที่ย่านชุมชนมุสลิม ศูนย์มูลนิธิดารุ้ลฟะละห์ รวมถึงเดินหาเสียง พบปะประชาชนบริเวณชุมชนบ้านครัว
ขณะที่ นางสาวซาบีดา ระบุว่า ตั้งใจมาหาพี่น้องชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพฯ และผลงานที่ผ่านมา ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเรื่องราคาฮัจญ์สามารถลดลงได้จริงๆ โดยการขับเคลื่อนของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่เน้นย้ำว่าพี่น้องชาวมุสลิมจะต้องเข้าถึงการทำฮัจญ์ได้ง่ายที่สุด ในราคาที่ถูกลง แต่คุณภาพไม่ลด หวังว่า ผลงานที่เราทำฝากไว้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมฝาก นางสาวพัชรินทร์ เบอร์ 4 ไว้กับชาวมุสลิม กทม.
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้ นางสาวซาบีดา และคณะ ได้เดินตามตรอกซอกซอยต่างๆ เพื่อทักทายประชาชนตามบ้านเรือน ซึ่งชาวบ้านให้การตอบรับอย่างดี บ้างก็ออกมาขอถ่ายรูป พร้อมให้กำลังใจตลอดเส้นทาง โดยช่วงหนึ่งมีชาวบ้านแซวว่า นายชาดา ไม่มาด้วยหรือ ด้าน นางสาวซาบีดา ตอบทันทีว่า เอาชาดา ใส่วิกไปก่อนได้ไหมค่ะ