กกต.แจงสั่งลบคลิปวิดีโอเพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” เนื้อหาบางส่วนมีการให้ข้อมูลประชามติไม่ถูกต้อง

กกต. ยืนยันคำสั่งลบคลิปวิดีโอเพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” เนื้อหาบางส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไม่ถูกต้อง เตือนระวังมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง
วันนี้ (26 ม.ค.) สำนักงาน กกต. ชี้แจงกรณี กกต.มีคำสั่งลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ภาพ ข้อความ และวิดีโอ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 เรื่อง ที่อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายตามที่คณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอ ซึ่งวิดีโอที่กรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งลบ เป็นคลิปวิดีโอจากเพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” โดยมีการนำเสนอเนื้อหาบางส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติที่ไม่ถูกต้อง โดยการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 77 (5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกเสียงประชามติอันเป็นเท็จ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกิน 5 ปีด้วยก็ได้ และมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถือเป็นความผิดอันยอมความได้