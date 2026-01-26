“พิธา” มั่นใจ “หมอสุภัทร” ยังมีสิทธิเต็มร้อยชิง สส. ปลุกส้ม “คิดการใหญ่ใจต้องนิ่ง” ยิ่งโดนแกล้งยิ่งดัง

“แดดดี้ส้ม” ส่งใจจากระยองถึงหาดใหญ่! มั่นใจ “หมอสุภัทร” ยังมีสิทธิเต็มร้อยชิง สส.สงขลา ปลุกใจคนพรรคประชาชน “คิดการใหญ่ใจต้องนิ่ง” อย่าเสียสมาธิกับเกมทำลาย ย้ำ ยิ่งโดนแกล้งยิ่งดังทั่วประเทศ
วันนี้ (26 ม.ค.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึง คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงสาธารณสุข หรือ อ.ก.พ.สธ. พิจารณาความผิดทางวินัย ของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน
โดย นายพิธา กล่าวว่า ขอส่งกำลังใจจากระยองไปที่หาดใหญ่ เข้าใจว่า กระบวนการยังไม่ถึงที่สิ้นสุด นพ.สุภัทร ยังมีสิทธิในการลงสมัคร สส.เป็นตัวแทนให้กับคนสงขลาได้อย่างเต็มที่
“พิธาขอส่งกำลังใจให้คุณหมอสุภัทรเดินหน้าเต็มที่ ตอนนี้ดังทั่วประเทศแล้ว มีสิทธิได้ สส.ในสงขลาให้กับพรรคประชาชนแน่นอน” นายพิธา กล่าว
เมื่อถามว่า ห่วงหรือไม่ว่าจะเกิดกรณีแบบนี้อีก นายพิธา กล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองไทย อย่าเสียสมาธิ หากจะให้ส่งข้อความในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลถึงเพื่อนๆ พรรคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ อย่าเสียสมาธิ ทำตามแผนทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติของตัวเองที่พยายามทำมา คิดการใหญ่ใจต้องนิ่ง