ชป.ร่วมกับการยางฯ เปิดตัว “นวัตกรรมยางพาราเพื่อการชลประทานไทย”ในการบริหารจัดการน้ำ

กรมชลฯจับมือการยาง เปิดตัว “นวัตกรรมยางพาราเพื่อการชลประทานไทย” ต่อยอดการใช้งานบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ชูทุ่นยางดักผักตบชวา และท่อ HDPE ผสมยางพารา เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนนำเข้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เดินหน้าใช้ยางพารากว่า 900 ตัน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมรายได้เกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน
วันนี้ (26 มกราคม 2569) ที่สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมชลประทาน ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวและนำเสนอ “นวัตกรรมยางพาราเพื่อ การชลประทานไทย” ภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดการใช้ยางพาราในงานชลประทาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.เพิก เลิศวังพง รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทุ่นยางพาราดักผักตบชวา RID-UNITED และท่อHDPEผสมยางพาราสำหรับส่งและระบายน้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้งานจริงในพื้นที่ชลประทาน
นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้มีการนำนวัตกรรมยางพารา มาประยุกต์ใช้ในงานชลประทาน จากแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานภาคสนาม เนื่องจากยางพาราเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน และสามารถผลิตได้ภายในประเทศ นำมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์และโครงสร้างด้านการจัดการน้ำ อาทิ ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา RID-UNITED และท่อHDPEผสมยางพาราสำหรับส่งและระบายน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้วัสดุนำเข้า ลดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ ทั้งนี้ โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อการชลประทานไทย มีแผนการใช้ยางพารารวมกว่า 900 ตัน เพื่อผลิตทุ่นยางพาราประมาณ 43,000 ทุ่น และท่อยางพาราประมาณ 15,000 เมตร ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและการยางแห่งประเทศไทย ในการบูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และการสนับสนุนด้านวัสดุ เพื่อผลักดันการใช้ยางพาราในงานชลประทานอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“ยางพารา” นับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทั้งนี้ กรมชลประทานเชื่อมั่นว่า “นวัตกรรมยางพาราเพื่อการชลประทานไทย” จะเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการนำนวัตกรรมจากทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ไม่เพียงช่วยยกระดับประสิทธิภาพงานชลประทานและการจัดการน้ำของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทย เสริมความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง และขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว