“พญาต่อ” อดีตคอลัมนิสต์ชื่อดัง เปิดใจซบพรรคกล้าธรรม

วันนี้ (26 ม.ค.) นายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ หรือ พญาต่อ อดีตคอลัมนิสต์ชื่อดัง ผู้สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคกล้าธรรม เปิดใจหลังซบ พรรคกล้าธรรม ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นเสาหลัก
พญาต่อ ผู้สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคกล้าธรรม เป็นคนดังในโซเชียลอีกคนหนึ่ง ที่มียอดคนดูใน TikTok เป็นล้านวิว อดีตเป็นนักธุรกิจ 100 ล้าน ก่อนผันตัวเองมาเป็นสื่อมวลชน ในระยะเวลาอันรวดเร็ว จนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อระดับตำนาน เป็นนักเขียนคอลัมนิสต์ นามปากกา “พญาต่อ” และได้รับคัดเลือกดำรงค์ตำแหน่ง นายกสมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล ถึง 3 สมัย ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาบริษัทหลายๆ บริษัท และได้รับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่งหลักอีกหลายคณะ มีเพื่อนฝูงพรรคพวกอยู่ทุกวงการ ใจถึงพึ่งได้ ตำรวจเรียกพี่ นักเลงเรียกพ่อ บารมีเยอะ มีคอนเนกชันทุกวงการ ที่จะสามารถประสานช่วยเหลือให้แก่ผู้เดือดร้อนที่มาปรึกษาขอความช่วยเหลือ ก่อนจะวางมือทุกอย่าง มาลงสนามการเมืองครั้งแรกกับ “พรรคชาติพัฒนากล้า” โดยลงสมัคร สส.เขต 12 เขตบางเขน กทม.ในปี 2566 ปัจจุบันจบการศึกษาปริญญาโท ที่มหาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาลัยเอเซียอาคเนย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สำหรับเหตุผลที่เลือก “พรรคกล้าธรรม” เพราะพรรคกล้าธรรมมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีนโยบายถึง 12 นโยบาย 1. แก้ปัญหานาร้างและที่ดินทำกินแบบครบวงจร 2. พัฒนาอุตสาหกรรมประมงยั่งยืน
เพิ่มรายได้ชุมชน 3. การศึกษาเพื่ออาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพสร้างรายได้ยั่งยืน ที่จะสามารถนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าได้
หลังจากนั้น ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานเส้นทางการเมืองมาจนปัจจุบัน ซึ่ง “พญาต่อ” พร้อมแล้วกับบทบาทก้าวใหม่ ในการลง สส.ปาร์ตี้ลิสต์ กับพรรคการเมืองที่ตัวเองนั้นมั่นใจในตัวของ ร.อ.ธรรมนัส ประธานที่ปรึกษาพรรค เป็นคนชัดเจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าชนทุกปัญหา เพื่อประชาชนอย่างจริงจัง จริงใจ เพื่อประเทศไทยในอนาคต