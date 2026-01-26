“ชัยวุฒิ” ฟาด “เท้ง” ด้อยค่าทหาร แต่ไม่กล้าด่าพรรคอังเคิล เหน็บจะเป็นนายกฯ ต้องรับใช้ประชาชน ไม่ใช่รับใช้ “ชินวัตร”

“โอ๋ ชัยวุฒิ” ฟาดแรง หัวหน้าพรรคประชาชน ด้อยค่าทหาร ไม่กล้าด่าพรรคอังเคิล ถามกลัวอะไร? จะเป็นนายกฯ ต้องรับใช้ประชาชน ไม่ใช่รับใช้ “ชินวัตร”
วันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ (เบอร์ 35) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจ และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 นำทีมพรรครักชาติ อาทิ นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3), นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4), นายโมเซนคาน เมฆดารา (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24) และ นายกิตติพศ ถนอมวรารักษ์ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 3 ร่วมลงพื้นที่ตลาดนางเลิ้ง ซอยนครสวรรค์ 6 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำตัว พร้อมขอคะแนนเสียง ให้กับผู้สมัคร สส.กทม. เขต 1 เบอร์ 15 นายอดัม ชินรัตนพิสิทธิ์
ซึ่งบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่น ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ตลาดนางเลิ้ง และซอยนครสวรรค์ 6 เข้ามาทักทาย ถ่ายรูป และให้กำลังใจทีมพรรครักชาติ และขอให้พูดเรื่องรักชาติ เยอะๆ พร้อมบ่นว่า พรรคเปิดตัวช้าไป ขณะที่ประชาชนหลายคนถามถึง รศ.ดร.เจษฎ์ เพราะเป็นแฟนคลับอาจารย์ ตั้งใจเดินเข้ามาเพื่อขอใบปลิว
ทั้งนี้ ระหว่างการลงพื้นที่ นายชัยวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมือง โดยแสดงความผิดหวังต่อท่าทีของหัวหน้าพรรคประชาชน หลังจากการปราศรัยเมื่อวานนี้ ที่หัวหน้าพรรคประชาชน นายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ กล่าวบนเวที ว่า “ทหารเขามีไว้ปกป้องประเทศ ไม่ได้มีไว้ปกครองประเทศ”
“เท่าที่ฟังหัวหน้าพรรคประชาชนปราศรัยเมื่อวานนะครับ ผมก็ผิดหวังนะครับ เพราะเท่าที่ได้ติดตามเนี่ย พรรคเพื่อไทยเนี่ย โห อภิปรายโจมตีพรรคส้มเหลือเกิน แต่พอหัวหน้าพรรคประชาชนมาเนี่ย ไม่ได้พูดตอบโต้พรรคเพื่อไทยเลยนะครับ กลับไปพูดเรื่องเก่าๆ วาทกรรมเดิมๆ ทหารมีไว้ปกป้องประเทศ ไม่ได้มีไว้ปกครองประเทศ ไปด้อยค่าทหารอีก คุณไม่เคยเสียใจเลยเหรอครับ ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เนี่ย ที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำให้เกิดขึ้นเนี่ย มีคนบาดเจ็บล้มตายไปกี่คน มีทหารเสียชีวิต ทหารบาดเจ็บไปเท่าไหร่ ผมไปเยี่ยมทหารมาเนี่ย ผมเห็นแล้วผมสงสารนะครับ ทั้งพี่น้องประชาชน ทั้งทหารเนี่ย เดือดร้อนลำบากกันเท่าไหร่
“เคยพูดถึงไหมครับ ว่า มี Uncle ไว้ทำไม พรรคเพื่อไทยมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกับ Uncle จนทำให้เกิดปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา คุณพูดสิครับ คุณเคยถามเรื่องนี้ไหม เคยโจมตีเรื่องนี้ไหม ไม่เคย! หรือคุณเกรงใจพรรคเพื่อไทยครับ กลัวจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันเหรอครับ คุณต้องเป็นนายกฯ เพื่อรับใช้ประชาชน ไม่ใช่รับใช้ตระกูลชินวัตร!”