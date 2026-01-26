“สมศักดิ์” จอดรถแห่เคาะประตูบ้านพิษณุโลก หนุน “เจนวิทย์” เบอร์ 4 ลั่นมีปัญหาให้มาหา ย้ำเพื่อไทยช่วยเกษตรกรเต็มที่

“สมศักดิ์” จอดรถแห่ บุกบ้านพบชาวพิษณุโลก ช่วย”เจนวิทย์”เบอร์ 4 หาเสียง ชี้ หากมีปัญหา ไปหาเจนวิทย์ ย้ำ พรรคเพื่อไทย มีนโยบายช่วยเกษตรกรเต็มที่ ขณะที่ “เจนวิทย์” ขอสานงานต่อ-ขออาสาช่วยประสานปมเอกสารสิทธิ์
วันนี้ (26 ม.ค. 2569)นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายเจนวิทย์ จันทรา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต 3 เบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณตลาดนัดท่าหมื่นราม และบ้านหญ้าซ่าน ตำบลท่าหมื่นราม เพื่อรับฟังปัญหาและขอแรงสนับสนุนทางการเมือง
นายสมศักดิ์ กล่าวกับประชาชนว่า ขอถือโอกาสนำแนวคิด “กินเป็นไม่ป่วย” ด้วยการนับคาร์บมาแนะนำ โดยในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันให้ อสม. รณรงค์ให้ประชาชนหันมานับคาร์บ จนมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 42 ล้านคน สามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขได้เป็นจำนวนมาก จึงได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ อสม. เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้อง อสม. ทั่วประเทศ และยืนยันว่าพร้อมสานต่อร่าง พ.ร.บ.อสม. อย่างแน่นอน
นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ ผ่านมาตรการประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30% โดยรัฐช่วยประกันราคาพืชหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ตั้งเป้าดันราคาข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ข้าวขาว 10,000 บาทต่อตัน ข้าวเหนียว 10,000 บาทต่อตัน ยางพารา 70 บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพด 7.25 บาทต่อกิโลกรัม และมันสำปะหลัง 3 บาทต่อกิโลกรัม
นอกจากนี้ยังมีนโยบายแจกคูปองดิจิทัลสำหรับซื้อปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ โดยรัฐสนับสนุนคูปองซื้อปุ๋ยตามสูตรที่เหมาะสมไม่เกิน 250 กิโลกรัมต่อราย และคูปองซื้อเมล็ดพันธุ์หรือกล้าพันธุ์คุณภาพไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อราย รวมถึงการผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเพิ่มสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ให้ชาวไร่อ้อยมากกว่า 70%
“ผมขอฝากนายเจนวิทย์ เบอร์ 4 กับพี่น้องชาวพิษณุโลก หากมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารสิทธิ์ หรือปัญหาราคาพืชผลการเกษตร ก็สามารถให้นายเจนวิทย์เป็นปากเสียงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้” นายสมศักดิ์ กล่าว
ด้านนายเจนวิทย์ กล่าวว่า ตนเป็นพี่ชายของนายจเด็ศ จันทรา ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 1 และพร้อมสานงานต่อ ร่วมกันพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะปัญหาที่ดินและเอกสารสิทธิ์ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับคำสัญญามาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ตนจึงขออาสาเข้าไปประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเท็จจริงมาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่โกหกพี่น้องประชาชน
นายเจนวิทย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับปัญหาของพี่น้องเกษตรกร พรรคเพื่อไทยมีนโยบายประกันกำไร 30% ควบคู่กับการสนับสนุนให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงความเหมาะสมในการเพาะปลูกและการใส่ปุ๋ย ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน