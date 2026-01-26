เชียงใหม่คึกคัก! ร้อยเอกธรรมนัส เปิดเวทีความร่วมมือภาคเกษตร แก้หนี้-พัฒนาอาชีพยั่งยืน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการ นายรัฐพล นราดิศร กล่าวต้อนรับ มีผู้บริหารของสำนักงานกองทุนฟื้นฟู หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือตอนบน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมกว่า 1,000 คน โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมมอบเช็คชำระหนี้ มอบเช็คเงินอุดหนุน งบกู้ยืม และมอบโฉนดคืนโครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรด้วย
นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า กองทุนฟื้นฟูฯ มีเป้าหมายฟื้นฟูอาชีพและช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ปัจจุบันมีองค์กรเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ 57,376 องค์กร สมาชิกกว่า 5.33 ล้านคน
ผลงานเด่นที่ผ่านมา ได้แก่
อนุมัติโครงการฟื้นฟูอาชีพ 13,271 โครงการ สนับสนุนงบกว่า 1,791 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 558,178 คน
แก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร 36,755 ราย ชำระหนี้แทนรวม 11,852 ล้านบาท และรักษาที่ดินทำกินกว่า 197,840 ไร่
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีองค์กรเกษตรกรขึ้นทะเบียน 1,074 องค์กร สมาชิก 108,375 คน โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ได้สนับสนุนโครงการแล้ว 49 โครงการ วงเงินกว่า 13.6 ล้านบาท และชำระหนี้แทนเกษตรกร 580 ราย วงเงิน 145 ล้านบาท ช่วยรักษาที่ดินทำกินรวม 878 แปลง
นางวรรณีระบุว่า โครงการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงเกษตรกร เสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ปัญหาเกษตรกรรมในพื้นที่