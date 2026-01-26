ร.อ. ธรรมนัส ประธานกองทุนฯ เปิดอบรมพัฒนาแผนโครงการ 4 ภูมิภาค เสริมศักยภาพองค์กรเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน ปี 2569

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดกิจกรรมอบรม “การพัฒนาแผนโครงการและการวิเคราะห์แผนโครงการ 4 ภูมิภาค” ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการจัดทำแผนและโครงการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีผู้บริหารของสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ อนุกรรมการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด เข้าร่วมกว่า 300 คน
สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
ภายในกิจกรรมมีการเสวนาและบรรยายในประเด็นด้านยุทธศาสตร์การฟื้นฟูภาคเกษตร ความท้าทายจากวิกฤตโลก และทิศทางการพัฒนาเกษตรกรในอนาคต รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์และออกแบบแผน/โครงการโดยใช้แนวคิด ESG และ BMC สำหรับการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการด้านเกษตรกรรม
กิจกรรมตลอด 3 วัน ประกอบด้วย การเสวนานโยบายและยุทธศาสตร์ภาคเกษตร บรรยายวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภาคเกษตร การเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาเชิงองค์กร Workshop แบบมีส่วนร่วมแยกตามภูมิภาค การวิเคราะห์แผนธุรกิจด้วยเครื่องมือ BMC ประกาศหลักเกณฑ์การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ปี 2569 และการสรุปผลการเรียนรู้
การอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้องค์กรเกษตรกรมีความพร้อมในการพัฒนาโครงการฟื้นฟูที่ตอบโจทย์พื้นที่และต่อยอดสู่การสร้างความยั่งยืนในภาคการเกษตร ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้แผนงานต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนได้จริงในระดับพื้นที่