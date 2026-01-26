เพจแฟนคลับคุณปลื้มผิดหวัง พรรคส้มหาเสียงเน้นโจมตี

บรรยากาศสนามเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีร้อนระอุขึ้นทุกขณะ ความร่วมมือบ้านใหญ่และบ้านใหม่ในนามภูมิใจไทย ทำให้คู่แข่งสำคัญอย่างพรรคประชาชนอยู่เฉยไม่ได้ เพราะชลบุรีมีสส.ถึง 10 เขต
ศึกยกแรก วันจับเบอร์สส.ที่ศาลาเทศบาลนครบ้านสวน พรรคส้มส่ง "ไอซ์ รัชนก" มาเรียกคะแนนแต่ถูกแฟนคลับไม่เอาส้ม เดินมาตั้งคำถาม จนตำรวจต้องระงับเหตุ
ยกสอง เมื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้นำจิตวิญญาณต้องลงมาหาเสียง ซัดคดีวอเตอร์ฟรอนต์พัทยา อาคารปลากระเบน และศูนย์กีฬาเยาวชน จนถึงการจับมือทางการเมือง สุดท้ายพูดไม่เข้าหูคนในพื้นที่จึงถูกโห่ไล่
ล่าสุด เพจ “สนธยา สุกุมล คุณปลื้ม FC” ซึ่งมีแฟนคลับติดตามมากกว่า 33,000 คน ออกมาโพสต์เตือนสติในประเด็นนี้ว่า ถือเป็นการที่พูดแต่โจมตีคนอื่นเพื่อหวังผลทางการเมือง ไม่สนใจทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ตามที่เคยพูดไว้
โครงการทั้ง 3 แห่งที่นายธนาธรพูดถึงนั้น เป็นเรื่องเดิม เรื่องเก่า เพราะปัจจุบันบางอาคารก่อสร้างเสร็จ เปิดให้ประชาชนใช้แล้วก็มี
ส่วนโครงการวอเตอร์ฟรอนต์ แม้จะยื่นขอตามระเบียบแต่เมื่อก่อสร้างผิดแบบแปลน จึงได้ถูกนายสนธยา คุณปลื้ม ช่วงที่เป็นนายกเมืองพัทยา สั่งรื้อถอนไปแล้ว
“คนบางคนตัดทอน เน้นโจมตีคนอื่นด้วยข้อมูลที่ครึ่งๆกลางๆ เพื่อหวังผลทางการเมือง”
เพจ “สนธยา สุกุมล คุณปลื้ม FC” ระบุด้วย “การตัดทอนเอาแต่บางส่วนมาสร้างความเสียหาย ก็ไม่ต่างอะไรจากคนสร้างข่าวปลอมหรือสแกมเมอร์เลยนะ”
พร้อมแฮชแทค #โปรดเล่นการเมืองให้สมกับเป็นคนรุ่นใหม่หน่อย
ขณะที่ แฟนคลับคุณปลื้ม ต่างออกมาคอมเมนต์ มีทั้งให้กำลังใจและไม่เห็นด้วย อาทิ "อย่าพูดเอามันส์สร้างความแตกแยกในสังคม" , "พอถึงฤดูหาเสียง ก็เอาเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาหาคะแนนให้พวกพ้องตัวเอง" และ "ไปหาเสียงที่ไหนชาวบ้านก็โห่ไล่" เป็นต้น