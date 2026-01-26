ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 16 รทสช.ร้อง กกต.เอาผิดผู้สมัคร ปชน. แจกของหาเสียงวันเด็ก ผิด กม.เลือกตั้ง

ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 16 พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อง กกต. เอาผิดผู้สมัคร ปชน.แจกของหาเสียงในวันเด็ก ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ยันต้องผิดโทษถึงติดคุก-ตัดสิทธิ 20 ปี
วันนี้ (26 ม.ค.) นายอัฎฐพล สิทธิชัยอารีกิจ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 16 พรรครวมไทยสร้างชาติ เดินทางมายัง กกต.ยื่นคำร้องต่อว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ขอให้ตรวจสอบ
น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 16 พรรคประชาชน โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา น.ส.พิมพ์กาญจน์ กับพวก ซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียง ได้ร่วมกันกระทำผิด พ.ร.ป.การเลือกตั้งด้วยการเข้าแจกรถจักรยานและสิ่งของที่มีมูลค่า ให้กับประชาชนในงานวันเด็กแห่งชาติ ของชุมชมหมู่บ้านอาลักษณ์ ตั้งอยู่ที่ ซอยคู้บอน 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. พร้อมทั้งยังกล่าวปราศรัยกับผู้มาร่วมงาน และชูมือแสดงสัญลักษณ์ หมายเลข 10 ซึ่งเป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร สส.ของ น.ส.พิมพ์กาญจน์ ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 73(1)(2) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง เป็นการจงใจฝ่าฝืนโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
นายอัฎฐพล กล่าวว่า ในการทำกิจกรรมหาเสียงดังกล่าว น.ส.พิมพ์กาญจน์ กับพวก เลี่ยงที่จะไม่ใส่เสื้อมีเบอร์ผู้สมัคร แต่กลับจงใส่เสื้อ “สีส้ม” มาแจกของในงาน แม้ไม่มีหมายเลข และชื่อผู้สมัครหรือชื่อพรรคก็เป็นเพียงเจตนาพิเศษ ที่จะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายข้างต้น แต่ข้อเท็จจริงชูมือแสดงสัญญาลักษณ์ หมายเลข 10 ระหว่างการปราศรัย โดยหวังเพียงเพื่อคะแนนเสียงโดยไม่ตระหนักถึงกฎหมายที่ กกต. ได้ออกประกาศเตือนผู้สมัคร สส. เป็นข้อห้ามสำคัญในการห้ามให้ หรือแจก ของขวัญ แจกอั่งเปา ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันเด็ก วันตรุษจีน เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อรักษาความเท่าเทียมในการแข่งขันและป้องกันการซื้อเสียง ซึ่งผู้สมัครทั่วประเทศต่างตระหนักถึงข้อกฎหมายสำคัญในช่วงการเลือกตั้งนี้
“การเมืองยุคใหม่แบบนี้หากขี้โกงและเอาเปรียบทุกเม็ดจะเรียกการเมืองยุคใหม่ได้อย่างไร และผมเชื่อว่าเพราะ “มีเรา..ไม่มีเทา..ไม่มีจริง แต่มีโกง..มีเอาเปรียบ..มีจริง” กกต.ต้องเอาผิดให้เป็นคดีสำคัญเพราะโทษอาจถึงขั้นติดคุกและเพิกถอนสิทธิ 20ปี ได้”