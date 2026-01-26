“ลิซ่า” ด่า “พิพัฒน์” อย่าห่วงสมบัติจนชาติชิบหาย ทวงคืนความเจริญใต้ ฉะไม่รักชาติแบบไหนวะชงปฏิรูปราชการ-กวาดล้างทุจริต

เมืองคอนเดือด! “ลิซ่า” ด่า “พิพัฒน์” ทวงคืนความเจริญภาคใต้ ถามหายหัวไปไหน หลายกระทรวง ภท.คุมหมดแล้วเจริญไหม เย้ยเหลือแค่ “กระทรวงเวทมนตร์” ซัดอายบ้าง อย่าทำตัวให้ขุดประวัติศาสตร์ด่า อย่าหวงสมบัติพ่อเฒ่าจนชาติฉิบหาย โอดถูกว่าเด็กลามปาม ฉะไม่รักชาติแบบไหนวะชงปฏิรูปราชการ-กวาดล้างทุจริต
วันนี้ (26 ม.ค.) น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคประชาชน ปราศรัยย่อยช่วยผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาชน หาเสียง ที่ศาลาประดู่หก และสวนขวัญ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่า เลือกตั้งครั้งนี้มี 2 ทางเท่านั้น ง่ายนิดเดียว มายืนตรงนี้วันนี้ ประกาศรบชัดเจน
“ไซ้แหลงพันนี้เหมือนหนัง ฉากสุดท้าย ก่อนขึ้นซีซันใหม่ เฉลยมาครบหมดแล้ว ว่าเบล้อเพ ยืนแหลงตรงนี้ในฐานะประชาชนที่เคยหวังมาตลอดว่านักการเมืองที่ว่ามีประสบการณ์ ที่อวดอ้างว่าเก่งกาจ พัฒนาประเทศไทย สุดท้ายสิ่งที่คุณพัฒนากันคืออำนาจและเบี้ยในกระเป๋าตัวเองทั้งเพ หาเสียงกี่หนกี่ทีก็แหลงทำนั่นทำนี้ ผ่านไปก็เปล่า ประชาชนต้องให้โอกาสพวกคุณกี่ที” น.ส.ภคมน กล่าว
น.ส.ภคมน กล่าวว่า ด่าเด็กไม่เคารพบ้าง ลามปามบ้าง ใจแคบคนใหญ่แบบนี้ และฉันที่ยืนตรงนี้ไม่ใช่เด็กที่ยอมโดนใครด่าทุกวัน เริ่มเลย คนไม่รักชาติแบบไหน เสนอปฏิรูปราชการ กวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชัน คนไม่รักชาติแบบไหน เสนอสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายให้ประชาชน คนไม่รักชาติแบบไหน เสนอปิดกติกา มือใครยาวสาวได้สาวเอา
“คนไม่รักชาติแบบไหนวะ กล่าวหากันง่ายเกินไป นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ประเทศไทยวันนี้ พี่น้องตัดสินใจได้เลยว่าจะเลือกทางไหน นายปิยบุตร แสงกนกกุล เคยบอกว่า การเมืองคือการจัดการเรื่องส่วนรวม ดังนั้น นักการเมืองแสวงหาอำนาจเพื่อจัดการเรื่องบ้าน เรื่องเมือง พูดเท่านี้ก็จบแล้ว มีพรรคไหนบ้าง นักการเมืองคนไหนบ้างที่มีอำนาจเพื่อจัดการเรื่องส่วนรวม พวกเขาเคยมีโอกาสพิสูจน์มาแล้วทั้งนั้น แต่ผลลัพธ์มันยังเป็นแบบนี้ สังคมที่ประชาชนเสี่ยงตายทุกวัน” น.ส.ภคมน กล่าว
น.ส.ภคมน ตั้งคำถามว่า เราต้องให้โอกาสคนแบบนี้กี่ครั้ง การเลือกตั้งมีคนเดินเข้ามา จะทำพันโน่นพันนี้ “ถ้าก้มหน้าฟังอาจจะเคลิ้ม แต่ถ้าเงยหน้า ก็มึงอยู่ในอำนาจมากี่ปีแล้ว ไซ้ไม่ทำ” สิ่งที่พูดวันนี้ เหมือนประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรเลย มันไม่ยุติธรรม คนเรามันต้องเขินกันบ้าง คนเราจะพูดอะไร เลือกตั้งครั้งนี้มีคนคนหนึ่งบอกว่าจะทวงคืนความเจริญในภาคใต้ที่สูญหายไป 30 ปี ย้อนกลับไปช่วง 30 ปีนั้น อย่างน้อย 15 ปี พรรคภูมิใจไทยอยู่ในรัฐบาลมาโดยตลอด คนที่พูด ออกชื่อตรงนี้เลย คือนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี แล้วหายหัวไปไหน ไม่ทวงคืนตั้งแต่ 15 ปีที่แล้ว อย่างน้อยพรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ และสรรพกำลังทั้งหมดของเขาก็เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม มหาดไทย ท่องเที่ยวและกีฬา แรงงาน มีกระทรวงไหนบ้างที่พัฒนาภาคใต้
“เหลือกระทรวงเดียวแล้วพิพัฒน์ กระทรวงเวทมนตร์ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้ อยู่ให้เด็กเคารพ แหลงอะไร อย่าให้คนไปขุดประวัติศาสตร์ได้ มันต้องเขิน ต้องอายกันบ้าง วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น ที่ยืนอยู่นี่ไม่ใช่ก้าวร้าวค่ะ แต่จำเป็นต้องสู้ เพราะโดนตลอดตั้งแต่การเลือกตั้ง ไม่ว่าอะไรต่ออะไรทุกวัน แต่นี่คือสัญญาณว่าเขากลัวพรรคประชาชน กลัวว่า นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ไอ้เท้งมันเอาตายแน่” น.ส.ภคมน กล่าว
น.ส.ภคมน ถามว่า อีกหนึ่งอย่างคือจะเอาหรือไม่ กับสมบัติพ่อเฒ่า เชื่อเถอะว่าพ่อเฒ่าก็คงไม่เห็นแก่ตัวว่าจะหวงสมบัติเก่าหรือให้ลูกหลานสร้างสมบัติตัวเอง เพราะฉะนั้น อยู่กับปัจจุบัน ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดที่มีข้อครหาพรรคประชาชน ตนอยากจะสื่อสารตรงไปตรงมา วันนี้ลดอคติลง เพราะความฉิบหายและความล่มสลายในประเทศนี้จะเกิดขึ้นจากการเกลียดของผู้ใหญ่หลายๆ คนที่ไม่ตัดสินใจเลือกอนาคตประเทศไทย
น.ส.ภคมน ย้ำว่า พี่น้องประชาชนต้องตั้งหลักในใจให้ได้ วันนี้จะเลือกอนาคตประเทศแบบไหน ฉากทัศน์หลังจากวันที่ 8 ก.พ. นี้ วันนี้มีตัวเลือกมากมาย หลังวันที่ 8 ถ้าเลือกพรรคที่ไม่ใช่สีส้ม นายกรัฐมนตรีชื่อ อนุทิน ชาญวีรกูล คนเดียวเท่านั้น เอานะพี่น้อง วันนี้ถ้าพี่น้องแยกแยะได้ ลดอคติในใจลง ทำใจกว้าง มองอนาคตลูกหลานเชื่อว่าท่านเลือกได้ว่าต้องเลือกใคร