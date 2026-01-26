“ทำเป็น–ทำจริง–ทำได้” พรรคเป็นธรรม ชูนโยบายประชาชนเป็นใหญ่ เรียนฟรีมีงานทำ รื้อโครงสร้างรัฐ

“เป็นธรรม” ประกาศรื้อโครงสร้างรัฐ คืนอำนาจประชาชนตัวจริง ชูนโยบายเรียนฟรีต้องมีงานทำ ใช้เศรษฐกิจนำความมั่นคงแก้ชายแดนใต้ ย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ภายใต้คำมั่น “ทำเป็น ทำจริง ทำได้”
นาย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้า พรรคเป็นธรรม กล่าวบนเวทีแสดงวิสัยทัศน์ครั้งสำคัญ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในงาน “Festival กป.อพช. Kick Off” ประกาศเดินหน้านโยบายรื้อโครงสร้างรัฐ เพื่อคืนอำนาจให้ “เจ้าของประเทศตัวจริง” พร้อมย้ำหลักคิด ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องเป็นธรรม
นายปิติพงศ์ ระบุว่า พรรคเป็นธรรมยึดถือรากฐานความคิดจากผู้นำจิตวิญญาณประชาธิปไตยไทย ทั้ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ปรีดี พนมยงค์ โดยยืนยันว่าอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง และไม่ควรสิ้นสุดเพียงการกาบัตรเลือกตั้ง แต่ต้องถูกออกแบบให้ดำรงอยู่ในโครงสร้างรัฐ ผ่านกลไกทางการเมือง กฎหมาย และนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
หัวหน้าพรรคเป็นธรรม กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นทางออกของประเทศ พรรคประกาศ 3 จุดยืนหลัก ได้แก่ 1.รื้ออำนาจนอกระบบ ยุติการสืบทอดอำนาจจากคณะปฏิวัติ และปฏิรูปองค์กรอิสระที่ลดทอนเสียงประชาชน 2.ถอนบทบาทกองทัพออกจากการเมือง ให้การเมืองเป็นพื้นที่ของพลเรือน ไม่ใช่เครื่องมือของอำนาจนอกระบบ และ 3.สร้างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยพรรคเห็นชอบ 100% กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอย่างเร่งด่วน เพื่อให้กติกาหลักของประเทศมาจากประชาชน
ส่วนด้านความมั่นคงของมนุษย์ นายปิติพงศ์ เสนอนิยามใหม่ของการศึกษา ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีฟรี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี” โดยชี้ว่า “เรียนฟรี” เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องเป็นการศึกษาที่เรียนจบแล้วมีงานทำ มีรายได้ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงตามมาตรฐานสากล
สำหรับปัญหาชายแดนภาคใต้ พรรคเป็นธรรมเสนอใช้แนวคิด “เศรษฐกิจนำการเมืองและความมั่นคง” ลดการใช้งบประมาณด้านความมั่นคงที่ไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และหันมาสร้างรายได้ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก
ขณะที่ประเด็นสิ่งแวดล้อม พรรคยืนยันต้องยกระดับให้เป็น “กระดูกสันหลัง” ของกฎหมายทุกฉบับ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสร้างความสมดุลและความยั่งยืนในระยะยาว
นายปิติพงศ์ ย้ำว่า นโยบายของพรรคเป็นธรรมคือคำตอบของข้อเรียกร้องภาคประชาชน ภายใต้คำมั่นสัญญา “ทำเป็น ทำจริง และทำได้” พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตประเทศในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยขอคะแนนเสียง พรรคเป็นธรรม Party List บัตรสีชมพู เบอร์ 45