กกต.ลงพื้นที่ตราด-จันทบุรี เช็กความพร้อมเลือกตั้ง-ประชามติ มอบนโยบายการสืบสวนและไต่สวน

“ณรงค์” ประธาน กกต. ลงพื้นที่จังหวัดตราด-จันทบุรี สังเกตการณ์ความพร้อมเลือกตั้ง สส. และประชามติ มอบนโยบายด้านการสืบสวนและไต่สวนแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และชุดเคลื่อนที่เร็ว
วันนี้ (26 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี เพื่อสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านการสืบสวน�และไต่สวนให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดและชุดเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่
โดยในช่วงเช้า ในเวลา 11.00 น. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ไปมอบนโยบายด้านการสืบสวนและไต่สวนให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด และชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด โดยมี นางสาววรัญรดา นพศิระ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ
จากนั้น ในเวลา 14.00 น. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายด้านการสืบสวนและไต่สวนให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี และชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน�ของผู้ตรวจการเลือกตั้งและชุดเคลื่อนที่เร็ว ให้การดำเนินงานด้านการสืบสวนและไต่สวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรอบกฎหมาย และสนับสนุนให้การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย