ภท.นัด 30 ม.ค.ประเดิมปราศรัย กทม. “อนุทิน” นำดรีมทีม “เอกนิติ-ศุภจี” มั่นใจพาคนกรุงอยู่ดีกินดีและเจริญ

นัดคนกรุงเย็น 30 ม.ค. สวนลุมพินี “อนุทิน” นำดรีมทีม “เอกนิติ-ศุภจี” เปิดปราศรัยการเมืองครั้งแรก ชูนโยบายเศรษฐกิจ-ความมั่นคง ภัยธรรมชาติ-สังคมมั่นใจพากรุงเทพฯ อยู่ดีกินดีและเจริญ
วันนี้ (26 ม.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรค และแม่ทัพสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2539 เวลา 17.30-20.00 น. ที่บริเวณสวนลุมพินีหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต จะร่วมกันจัดเวทีปราศรัยใหญ่ เพื่อสื่อสารนโยบายและสร้างความมั่นใจกับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ในช่วงโค้งสำคัญของการเลือกตั้ง
การปราศรัยครั้งนี้ นอกจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย ซึ่งจะขึ้นเวทีปราศรัยทางการเมืองเป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ
พร้อมกันนี้ ยังมีแกนนำและผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย อาทิ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์, นายวราวุธ ศิลปอาชา, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ร่วมขึ้นเวที นำเสนอนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย ในการรับมือปัญหาเศรษฐกิจ ความมั่นคง ภัยธรรมชาติ และปัญหาสังคม
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า เวทีนี้ถือเป็นการปราศรัยใหญ่ครั้งแรกของพรรคภูมิใจไทยในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ที่มี นายอนุทิน นำทัพขุนพลพรรค มาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและปากท้อง ซึ่ง นายเอกนิติ ผู้ผลักดันนโยบาย “คนละครึ่งพลัส” และนางศุภจี จะร่วมสะท้อนแนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
“เป็นทีมเศรษฐกิจที่หลายคน บอกว่า แค่ได้ยินชื่อก็ได้กลิ่นความเจริญแล้ว” นางสาวศุภมาส กล่าว
แม่ทัพกรุงเทพฯ พรรคภูมิใจไทย กล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพฯ เข้าร่วมรับฟังการปราศรัย พบตัวจริงบุคลากรคุณภาพที่เป็นคนนอกวงการการเมือง ซึ่งอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน มุ่งสร้างความอยู่ดีกินดีอย่างเป็นรูปธรรม ณ สวนลุมพินี ในวันและเวลาดังกล่าว