“ลุงป้อม” กินก๋วยเตี๋ยวร้าน “น็อต” ไร้ดรามาการเมือง “วัฒนา” ร่วมแจม โว พปชร.ต้นตำรับคนละครึ่ง-ย้ำจุดยืนไม่แก้ รธน.

“บิ๊กป้อม” กินก๋วยเตี๋ยว ร้าน “น็อต วรฤทธิ์” ไร้ดรามาการเมือง “วัฒนา” ผู้สมัคร สส.พปชร.ชู นโยบายยก “บางนา-พระโขนง” เป็นเขตปกครองพิเศษ ย้ำ พรรคต้นตำรับ “คนละครึ่ง” ยันไม่แก้ รธน.
วันที่ 26 มกราคม 2569 เมื่อเวลา 11.45 น. นายวัฒนา เซ่งไพเราะ ผู้สมัคร สส.กรุงเทพ เขต 23 บางนา-พระโขนง พรรคพลังประชารัฐ ร่วมรับประทานก๋วยเตี๋ยว กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ ที่ ร้านก๋วยเตี๋ยว “ลูกโต้งชลวัว” บางนา-ตราด ซอย 23 ของ น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ดารา-พิธีกรชื่อดัง มีพี่น้องประชาชน เข้ามาขอถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มีการพูดคุยหรือสอบถามถึงเรื่องดรามาทางการเมืองของ น็อต วรฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแต่อย่างไร มีเพียง “น็อต วรฤทธิ์” ออกมาต้อนรับและบริการ คณะ พล.อ.ประวิตร ด้วยความเป็นกันเอง รวมทั้ งน็อต ยังขอร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย
นายวัฒนา กล่าวภายหลังร่วมรับประทานก๋วยเตี่ยวกับ พล.อ.ประวิตร ว่า ท่าน พล.อ.ประวิตร ให้กำลังใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ นายวัฒนา เน้นว่า ตนเป็นคนในพื้นที่นี้มาตั้งแต่เกิด แม่เป็นคนบางนา-พ่อเป็นคนพระโขนง เราอยู่ที่นี่มา 3 ชั่วอายุคนแล้ว คราวนี้กลับมา เพื่อต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่บางนา-พระโขนง เป็นที่เดียว ที่มีรถไฟฟ้า 2 สาย ขนานกันอยู่แล้ว ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งอยากให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมได้ร่วมกันพัฒนายกระดับเป็นลักษณะ “เขตปกครองพิเศษ” ที่เกิดขึ้นตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งผู้อยู่อาศัยเป็นกลุ่มมีกำลังซื้อสูงเพื่อทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
นายวัฒนา กล่าวต่อว่า พรรคพลังประชารัฐ ยังเน้นเรื่องความมั่นคงและการปกป้องสถาบันหลักชาติ และเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์ของนายทุนพรรค ขณะเดียวกัน เป็นพรรคที่ริเริ่มโครงการ “คนละครึ่ง” ที่เป็นนโยบายที่ดีแน่นอน เพราะแม้แต่ นายอนุทิน ชาญวีระกูล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็ยังนำไช้
อย่างไรก็ตาม เรื่องรัฐธรรมนูญ นายวัฒนา ย้ำจุดยืน พรรคพลังประชารัฐ ไม่แก้รัฐธรรมนูญ ยอมรับรัฐธรรมนูญสามารถแก้ได้แต่ไม่ใช่แก้ทั้งฉบับ
“มีนักการเมืองบอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ยาก ก็แน่นอนรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายใช้ปกครองประเทศ ก็ต้องแก้ยากเป็นธรรมดา แต่การระบุว่า จะแก้ทั้งฉบับโดยไม่รู้จะแก้ตรงไหนบ้าง มันก็ช่วยไม่ได้ที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวง” นายวัฒนา กล่าว.