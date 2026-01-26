“เท้ง” ปราศรัยย่อยเมืองคอนโวพบกันทำเนียบ แม่ทัพใต้เดือด ชวนเหยียบหน้านักการเมืองที่ไม่เห็นประโยชน์ปชช.

หัวหน้าปชน.ลงปราศรัยย่อยช่วยผู้สมัครเมืองคอนหาเสียง โวพบกันทำเนียบ ขอทุกคนช่วยเป็นคะแนนเสียงธรรมชาติ “ลิซ่า” แม่ทัพส้มใต้ ไม่ผิดหวัง ปราศรัยเดือด! ชวนทุกคนเหยียบหน้านักการเมืองที่มันไม่เห็นประโยชน์ปชช.ให้จมดิน
วันนี้ (26 ม.ค. 2569) พรรคประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ รองโฆษกพรรคและผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ จัดเวทีปราศรัยย่อยช่วยผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาชน หาเสียง ที่ศาลาประดู่หก และสวนขวัญ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมามอบให้นายณัฐพงษ์และแกนนำ
โดยนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรามาทำงานการเมือง เขาบอกว่าพรรคส้มต้องอดทน ตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน วันที่ 8 ก.พ. พบกันที่คูหา อย่าลืมเป็นแรงใจแรงเชียร์ และเป็นหัวคะแนนเสียงธรรมชาติ ปกป้องคะแนนเสียงของตนเองด้วย แล้วพบกันที่ทำเนียบรัฐบาล
ด้าน น.ส.ภคมน กล่าวเป็นภาษาใต้ว่า ขอให้ทุกคนออกไปทำงานความคิดให้มากที่สุด ชักจูงคนที่บ้านให้ได้มากที่สุด เหยียบหน้านักการเมืองที่มันไม่เห็นประโยชน์ของประชาชนให้จมดินไปเลย