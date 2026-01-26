"บังซุป" เตือน "เต้น" อย่าโยงคดีฮั้ว สว.- เขากระโดงใส่ร้ายภูมิใจไทย ระวังกระทบอำนาจศาล

"ศุภชัย" เตือน "ณัฐวุฒิ" อย่าโยงคดีฮั้ว สว.- เขากระโดง ใส่ร้ายภูมิใจไทย อาจกระทบอำนาจศาล ชี้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย
วันที่ 26 มกราคม 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ปราศรัยที่ จ.ชัยภูมิ พาดพิงพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฮั้ว สว.) และคดีที่ดินเขากระโดง ว่า ทุกกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายและไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
นายศุภชัย กล่าวว่า คดีฮั้ว สว. เป็นการสอบสวนร่วมกันระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ กับสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งการที่พนักงานสอบสวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาเพียง 8 รายจากทั้งหมดกว่า 1,200 รายนั้น เป็นการพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีพฤติการณ์ชัดแจ้ง เป็นการใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
นายศุภชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีใครสามารถแทรกแซงหรือสั่งการได้ ทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกุล หรือ รมว.ยุติธรรม ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการทำหน้าที่ของดีเอสไอ ส่วนที่สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด มีความเห็นให้สอบสวนเพิ่มเติมในกลุ่มคนอีกกว่า 1,200 คน หรือความผิดมูลฐานเรื่องการฟอกเงิน ถือเป็นขั้นตอนปกติของการทำสำนวนคดี จึงขอชี้แจงเพื่อให้ทุกคนได้ทราบในเรื่องนี้
นายศุภชัย ยังชี้แจงกรณีถูกพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยในคดีที่ดินเขากระโดง ว่า ขณะนี้เป็นข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างกรมที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย และประชาชนผู้ถือครองโฉนด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งในคดีปกครองและคดีแพ่ง โดยมีการฟ้องขับไล่จำนวน 34 ราย และอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแนวเขตที่ดินตามกระบวนการทางแพ่ง
"เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือจาก พรรคภูมิใจไทย อย่าได้พยายามนำประเด็นหรือเรื่องคดีต่างๆ เหล่านั้นมาโยง ใส่ร้าย หรือกล่าวหาพรรคภูมิใจไทย ซึ่งวันนี้กระบวนการอยู่ในศาล ขออย่ามาวิพากษ์วิจารณ์อาจจะกระทบต่อการละเมิดอำนาจศาลและกระทบต่อพรรคภูมิใจไทย" นายศุภชัย กล่าว