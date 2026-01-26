สสส.- กรมสุขภาพจิต หนุนพลังครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ผ่านกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 4” ส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพจิตในเด็ก เยาวชน และวัยรุ่น ผ่านการเลี้ยงดูเชิงบวก และกิจกรรม “วิ่งกับลูก (Positive Parenting Fun Run) ครั้งที่ 4” ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งส่งเสริมการเลี้ยงดูเชิงบวก ควบคู่กับการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพื่อวางรากฐานการสร้าง “ภูมิคุ้มกันทางใจ” ตั้งแต่ระดับครอบครัว อันเป็นกลไกสำคัญในการมีสุขภาพจิตที่ดี และลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว
แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “กรมสุขภาพจิต มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการสร้างสุขภาพจิตที่ดีทุกช่วงวัย “เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พ่อแม่และครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการหล่อหลอมพัฒนาการ การเลี้ยงดูเชิงบวกเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในบริบทสังคมปัจจุบันที่เด็กและเยาวชนเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความกดดันหลากหลายรูปแบบ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมความรอบรู้และพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมวิ่งกับลูกเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาวะทั้งทางกายและใจ สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพของประเทศที่มุ่งสร้างคนไทยให้มีคุณภาพในทุกช่วงวัย”
แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า “กิจกรรมวิ่งกับลูก” ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว ผ่านประสบการณ์จริงที่ช่วยเสริมทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กอย่างเข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาว การจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมาก โดยกิจกรรมวิ่งกับลูก (Positive Parenting Fun Run) ครั้งที่ 4 มีผู้ปกครองและเด็กอายุ 2-15 ปีผู้เข้าร่วมกว่า 960 คน รวมทั้งจิตอาสาร่วมงาน 100 คน ภายในงานประกอบด้วยฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กอดส่งรัก ชมด้วยหัวใจ พูดคุยให้รู้ใจ เดินไปด้วยกัน และพ่อแม่เลี้ยงบวก และคาดหวังว่ากิจกรรมต้นแบบนี้ จะมีภาคีเครือข่ายร่วมนำไปขยายผลไปสร้างพื้นที่เรียนรู้การเลี้ยงลูกเชิงบวกได้อย่างกว้างขวาง
รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา กรรมการกำกับทิศทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในทุกช่วงวัย ด้วยการทำงานเชิงรุกเสริมความเข้มแข็งการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงระบบ ผ่านการพัฒนาต้นแบบ องค์ความรู้ เครื่องมือ และกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าถึงครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะการวางรากฐานตั้งแต่เด็กปฐมวัยผ่านการสนับสนุนการเลี้ยงดูเชิงบวก ซึ่งเป็นมาตรการที่องค์การอนามัยโลกชี้ว่าได้ผล คุ้มค่า และสร้างผลกระทบระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว การส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการให้ความรู้ แต่ครอบคลุมถึงการเสริมพลังทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองให้สามารถสื่อสารเชิงบวก แสดงความรัก ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยทางใจ ผ่านการกอด การสัมผัส การชื่นชม และการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน กิจกรรมวิ่งกับลูกสะท้อนบทบาทของ สสส. ในการเชื่อมโยงภาคนโยบาย ภาควิชาการ และภาคสังคมให้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อเสริมศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครองให้เป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพจิตของเด็ก สร้างสังคมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และลดภาระปัญหาสุขภาพจิตของประเทศในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรม “วิ่งกับลูก” จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมออกกำลังกาย แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว ที่ช่วยสร้างรากฐานด้านอารมณ์ สังคม ความสัมพันธ์ และวินัยชีวิตให้กับเด็ก ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคต โดย สสส. ได้สนับสนุนการทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตในการพัฒนานโยบายและกลไกสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงส่งเสริมป้องกัน ยกระดับศักยภาพครูฝึก โค้ช และกระบวนกร เพื่อขยายผลการดูแลเด็กและเยาวชนในวงกว้างต่อไป” รศ.ดร.สมิทธิ์ กล่าว