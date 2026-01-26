“อนุทิน” เมินวิจารณ์ ปชน.หาเสียงเหมือนด้อยค่าทหาร เชื่อ ปชช.มีข้อมูลตัดสิน แจงกัมพูชาขุดคลองห่างชายแดนเยอะ ขออย่าห่วง

“อนุทิน” ขอไม่วิจารณ์ ปชน.หาเสียงเหมือนด้อยค่าทหาร เชื่อ ปชช.มีข้อมูลตัดสิน มั่นใจนโยบาย ภท.ดีเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง หลัง พท.ชูสร้างเศรษฐีเงินล้าน เผยกองทัพรายงานกัมพูชาขุดคลองห่างชายแดนเยอะ ไม่มีประชิดชายแดนตามที่เป็นข่าว บอก ปชช.มั่นใจได้
เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 26 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการปราศรัยของพรรคประชาชน (ปชน.) ที่ระบุว่าทหารมีไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ครอบครองประเทศ เหมือนเป็นการด้อยค่าทหารหรือไม่ ตรงนี้มองอย่างไรว่า พี่น้องประชาชนเข้าใจดี แต่เราจะไปวิพากวิจารณ์ความคิดหรือแนวทางของแต่ละพรรคไม่ได้ เขาก็มีความเชื่อของเขาแบบนั้นในแต่ละพรรค ซึ่งเราต้องให้เกียรติกัน ส่วนคนที่จะตัดสินใจอยู่ที่พี่น้องประชาชนที่จะใช้ข่าวสารที่ได้รับมาในการตัดสินใจ
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ได้ช่วยปราศรัยหาเสียง ซึ่งมีคนมาฟังค่อนข้างเยอะกังวลหรือไม่ว่ากระแสส้มจะมาแซงทางโค้งพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวย้อนว่า คุณไม่ดูเวทีภูมิใจไทยที่หนองคาย ก็เยอะนะ เมื่อถามว่าดูเหมือนพรรคประชาชนมั่นใจว่าครั้งนี้จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ นายอนุทิน กล่าวว่า “ทุกคนก็ต้องมั่นใจ ใครจะขึ้นเวทีไปแล้วบอกว่าโอเคเลือกผมนะ ผมจะไปเป็นฝ่ายค้าน”
เมื่อถามว่าใกล้ที่จะถึงวันเลือกตั้งแล้วฝ่ายความมั่นคงมีการรายงานสถานการณ์อย่างไรบ้างหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนได้รับรายงานจากเสนาธิการทหารบกและวันนี้จะลงพื้นที่ชายแดนเพื่อตรวจราชการซึ่งไม่เกี่ยวกับการเมือง เพราะตนยังไม่มีโอกาสไปในแถบกองทัพภาคที่ 1 ที่จังหวัดสระแก้ว โดยจะไปดูว่ามีอะไรที่ควรจะต้องดำเนินการให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมสถานการณ์อยู่ภายใต้การดำเนินการที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่ แต่ได้รับรายงานจากเสนาธิการทหารบกในเรื่องที่เขามาขุดคูคลองอะไรตรงนั้น ซึ่งยังห่างจากชายแดนไปเยอะ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าขอให้ทำแล้วอย่าให้เกิดความรู้สึกที่เป็นภัย การเตรียมการอะไรทางการทหารซึ่งเสนาธิการทหารบกได้รายงานมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ใช่เป็นไปตามข่าวหรือความคาดการณ์ที่นำเสนอกัน ทุกอย่างสถานการณ์ยังปกติอยู่ ต่างคนต่างทำงาน
เมื่อถามว่าแสดงว่าที่มีข่าวทหารกัมพูชามาประชิดชายแดนไทยความเคลื่อนไหวตรงนั้นไม่มีใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จากรายงานของฝ่ายกองทัพยังไม่มี เมื่อถามว่าอยากจะบอกอย่างไรให้ประชาชนเกิดความมั่นใจเพราะตอนนี้กำลังแตกตื่นเกรงจะมีการปะทะรอบ 3 หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จริงๆรัฐบาลได้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ ควบคุมพื้นที่อย่างเรียบร้อยแล้ว และได้มีการตรึงกำลัง ซึ่งตรงนี้ต้องชื่นชมพี่น้องทหาร ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้เขายังเฝ้าระวังแนวชายแดนให้กับพวกเราอยู่และมีความพร้อม ขณะเดียวกันเราได้มีการพูดคุยกับนานาชาติด้วยว่าขณะนี้เราดำเนินการตามแนวทางนี้และมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนของเรา ก็ขอให้มั่นใจได้ว่า ณ ขณะนี้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย
เมื่อถามว่าได้กำชับฝ่ายความมั่นคงอย่างไรหรือไม่เพราะใกล้เลือกตั้งอาจจะมีการก่อเหตุเพื่อให้เกิดความไม่สงบขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลก็ต้องคอยรักษาความสงบให้กับบ้านเมืองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนในเรื่องการก่อเหตุอะไรต่างๆทางหน่วยงานความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ต้องทำการรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วคงไม่ต้องกำชับหรือต้องโทรไปหาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้ดูโน่นดูนี่ เพราะเป็นหน้าที่ประจำและภารกิจหลักของหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ทหารก็มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศ ตำรวจมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนและให้บริการกับพี่น้องประชาชน ทุกคนมีหน้าที่ตามภารกิจที่อยู่ในส่วนราชการของตัวเอง
เมื่อถามว่ากระแสพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรหลังได้เดินสายขึ้นเวทีปราศรัยต่างจังหวัดหลายจุด นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ดีนะครับ ไปที่ไหนคนก็เดินเข้ามาและบอกขอให้ประสบความสามเจ็ด นายอนุทินกล่าวพร้อมหัวเราะ เมื่อถามว่าโค้งสุดท้ายจะมีการเสนอนโยบายอะไรใหม่หรือไม่ เพราะพรรคเพื่อไทยมีการเสนอนโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้าน วันละ 9 คน คนละ 1 ล้านบาท นายอนุทิน กล่าวว่า นโยบายเราดีแล้วและปฏิบัติได้
เมื่อถามย้ำว่าจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเลย นโยบายดีแล้วเหมาะสมปฏิบัติได้ เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ทำให้ประเทศเสียหาย และสามารถที่จะกระตุ้นในมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคม ความสุขของพี่น้องประชาชน เมื่อถามว่า มั่นใจว่าไม่มีนโยบายอะไรล่อเป้าที่ทำให้เสียคะแนนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีครับ