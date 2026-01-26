TPQI ลุย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยกระดับช่างบาติกสู่มาตรฐานอาชีพระดับสากล

จากผืนผ้าสู่เวทีโลก!! สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพลุย3จว.ชายแดนใต้ จัดประเมินสมรรถนะอาชีพผู้สร้างสรรค์งานผ้าบาติก เฟ้นหา'เพชรเม็ดงาม'พัฒนาเป็นครูต้นแบบ สร้างเครือข่ายมืออาชีพระดับประเทศ ต่อยอดงานศิลป์สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน และแข่งขันได้ในตลาดโลก
วันนี้ (26ม.ค.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัดประเมินสมรรถนะอาชีพ “ผู้สร้างสรรค์งานผ้าบาติก” เพื่อยกระดับช่างหัตถกรรมท้องถิ่นสู่มาตรฐานอาชีพระดับสากล เปลี่ยนประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตให้เป็น “คุณวุฒิที่สถาบันการเงินยอมรับ” สร้างความเชื่อมั่นในตลาด และเพิ่มโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืน
การลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านงานผ้าบาติก เปิดเวทีประเมินสมรรถนะ อาชีพผู้สร้างสรรค์งานผ้าบาติก ระดับ 4–6 สำหรับช่างฝีมือที่มีความชำนาญสูง ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย โรงงานต้นแบบด้านบาติกของประเทศไทย ไปจนถึงทหารกองประจำการ
ทั้งนี้การประเมินเริ่มต้นที่จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงความสำคัญของบาติกชายแดนใต้ว่าไม่ใช่เพียงงานหัตถกรรม แต่เป็น “ทุนวัฒนธรรม” ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ทั้งลวดลายรวงข้าว ลายดอกลาน และลายพื้นถิ่นอื่น ๆ ซึ่งเป็นรากเหง้าภูมิปัญญาที่ควรได้รับการต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ เมื่อได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพ เพิ่มมูลค่าสินค้า และขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการขยายผลสู่ “กองร้อยบาติก ค่ายสิรินธร” โดยความร่วมมือระหว่าง TPQI กับ กรมทหารราบที่ 152 เพื่อเปิดโอกาสให้ ทหารกองประจำการและกลุ่มแม่บ้านทหารบก เข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพ นำคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้เป็น “ใบเบิกทางชีวิต” หลังปลดประจำการ สามารถต่อยอดสู่อาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กำลังพลมีรายได้ที่มั่นคงระยะยาว
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า การรับรองทักษะให้กับคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่ใช่แค่กระดาษใบหนึ่ง แต่คือการยกระดับศักดิ์ศรีวิชาชีพ ทำให้ช่างบาติกสามารถตั้งราคาที่เป็นธรรม เข้าถึงแหล่งทุน และเชื่อมโยงสู่ตลาดได้จริง นี่คือก้าวสำคัญของการผลักดันผ้าบาติกไทยสู่เวทีโลก การยกระดับบาติกชายแดนใต้ครั้งนี้ ไม่ได้หยุดแค่การให้ใบรับรอง แต่คือการวางรากฐานใหม่ให้ งานศิลป์พื้นถิ่นกลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่แข่งขันได้ในเวทีสากล และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับทั้งชุมชนและกำลังพลของประเทศอย่างแท้จริง
คณะผู้บริหาร TPQI พร้อมผู้เชี่ยวชาญยังได้เคลื่อนทัพคณะจัดการประเมินต่อที่จังหวัดยะลา ณ TK Park และปิดท้ายที่จังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเยี่ยมชม “แวปาบาติก” โรงงานบาติกแห่งแรกของไทย เพื่อถอดบทเรียนจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การพัฒนาเชิงธุรกิจสมัยใหม่
การลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะกว่า 140 ราย นับเป็นการเฟ้นหา “เพชรเม็ดงาม” ของวงการบาติกไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูต้นแบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายมืออาชีพระดับประเทศ เพื่อเปลี่ยนงานศิลป์ให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนข้อมูลเพิ่มเติม / สมัครประเมิน เพิ่มเพื่อน LINE : @tpqi หรือ Website : www.tpqi.go.th