'เรืองไกร' ร้อง กกต.สอบเพื่อไทยชู "แจกเงินล้าน" หาเสียง ผิดกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่

'เรืองไกร' ร้อง กกต.สอบนโยบาย"พรรคเพื่อไทย"สร้างเศรษฐีเงินล้าน ฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม. 57 วรรค 2 หรือไม่ ระบุมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับเพิ่มวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะดำเนินการถูกต้อง
วันนี้( 26 ม.ค.)นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ กกต. ตรวจสอบนโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้านของพรรคเพื่อไทย ที่ได้เปิดที่เวทีปราศรัยใหญ่ครั้งที่ 2 ณ ลาน Parc Paragon กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2569 นั้น เป็นการจัดทำนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ได้รายงานต่อ กกต.ก่อนวันเลือกตั้ง สส.เป็นการทั่วไปไม่น้อยกว่า 20 วัน ตามประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา พ.ศ. 2568 ข้อ 4 วรรคสอง หรือไม่ และหากมีการฝ่าฝืนประกาศฯ ดังกล่าว จะเข้าข่ายความผิดตาม พรป.พรรคการ เมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 57 วรรคสอง หรือไม่ และจะมีโทษตามมาตรา 121 หรือไม่ ซึ่งนโยบายดังกล่าวถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ร่วมเวที
นายเรืองไกร กล่าวว่า นโยบายนี้ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวนมาก จากการแจกรางวัลเงินล้านแก่ผู้โชคดีวันละ 9 คน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าระบบภาษีและเศรษฐกิจในระบบ นอกจากนี้ ที่สำคัญ ตั้งข้อสงสัยว่าพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการรายงานต่อ กกต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่กำหนดใน ประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา พ.ศ. 2568 ข้อ 4 วรรคสอง หรือไม่ ซึ่งหากว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้แจ้งรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น วงเงินที่ใช้ ที่มาของเงิน ความคุ้มค่า ประโยชน์ ผลกระทบ
พร้อมกันนี้ เรียกร้องให้ กกต. ตรวจสอบว่ากระทำดังกล่าว ซึ่งมีความเสี่ยงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 57 วรรคสอง ซึ่งหาก กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบการฝ่าฝืนให้ กกต. สั่งให้ดำเนินการให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตาม มาตรา 121 มีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับเพิ่มวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะดำเนินการถูกต้อง