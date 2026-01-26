“ยศชนัน” ลุยบัวใหญ่ ชูสร้างเศรษฐีเงินล้าน-รัฐบาลดิจิทัล "เต้น" เหน็บ "โกศล" ย้ายพรรคแต่ชาวบ้านกาเพื่อไทยเหมือนเดิม โวเหมา 16 เขต

“ยศชนัน” บุกบัวใหญ่ ดันนโยบายเศรษฐีเงินล้าน ทำรัฐบาลดิจิทัล ด้าน “ณัฐวุฒิ” ซัด “โกศล” ย้ายพรรคได้ แต่ประชาชนกาเพื่อไทยเหมือนเดิม เย้ย จะส่งคนอัดเทปปราศรัย ร้อง กกต. มันเก่าแล้ว ได้ยินแค่เสียง มันไม่เท่ ต้องอัดคลิป ชี้ เป็นครั้งแรกกลุ่มการเมืองโคราชผนึกกำลัง จับรวมกัน ขอเหมา 16 เขต ให้พรรคที่ใช้นโยบายแก้ปัญหาเข้าไปทำงาน
วันที่ 26 ม.ค.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปราศรัยเพื่อช่วยนางพัชราวรรณ ภิญโญ ผู้สมัครสส. จังหวัดนครราชสีมา เขต6 เบอร์1 หาเสียง ที่ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ หน้าสระใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของนายโกศล ปัทมะ ปัจจุบันย้ายไปลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย บรรยากาศประชาชน เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนแห่มาร่วมรับฟังปราศรัยกันจนเต็มพื้นที่ และมารอต้อนรับนายยศชนัน และคณะ โดยได้มอบพวงมาลัยดอกจาน ผูกผ้าขาวม้า มอบพวงหมูกรอบ ปลาร้าบอง กล้วยทอด ซาลาเปา และมาลัยดอกดาวเรืองจนล้นคอ
นายยศชนัน กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนจะมาจนโคราชจนแดงทั้งจังหวัดดีหรือไม่ วันนี้เราพร้อมเต็มที่ที่จะบอกว่าเราจะนำความฝันและความหวังของพี่น้อง 8 ก.พ. ให้กลายเป็นความจริงแน่นอน เราจะต้องเป็นประเทศรายได้สูงแน่นอน วันนี้สิ่งที่ต้องทำคือดูแลทุกคน หากจะรายได้สูงก็ต้องสูงทุกคน
นายยศชนัน ย้ำถึงนโยบาย แก้หนี้ทั้งระบบ แก้หนี้เกษตรกร ต้องทำทันที แก้หนี้นอกระบบเลือกพรรคเพื่อไทย ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส ไม่ต้องกลับมาเป็นหนี้อีกแล้ว พรรคเพื่อไทยไม่เคยทิ้งใคร เรื่องประกันกำไร 30% ทำทันที เรื่องข้าว อ้อย มัน ทำทันที ดิน ปุ๋ย ยศชนันรับจบ ส่วนเรื่องเศรษฐีเงินล้าน 9 คน งบประมาณไม่เยอะ แต่เป็นการจูงใจให้ทุกคนเข้ามาในระบบ ซึ่งเรื่องนี้จะทำให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล คือการแก้ปัญหาทุนเทา คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีเติมเงิน 3,000 บาท โคราชต้องอยู่อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าเอาเลือกยศชนันเป็นนายกฯได้หรือไม่ ขอเลือกทั้งคน เลือกทั้งพรรค
ด้านนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย กล่าวช่วงหนึ่งว่าการเลือกตั้งจะมาถึงภายในอีก 13 วัน เมื่อจะเข้าคูหา ก็ต้องพิจารณาว่าจะเลือกใครเลือกพรรคไหนเข้าไปเป็นผู้แทนไปเป็นรัฐบาล เรื่องของเรื่องก็คือพรรคเพื่อไทยมี สส.เขตนี้มาตลอด ตนมาปราศรัยทุกที ตั้งแต่ยุครัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คราวที่แล้วตนก็มา มาทุกที และประชาชนก็กรุณากาทุกที แต่มาคราวนี้ ลงจากรถมาตนขยี้ตา เพราะเห็นป้ายผู้สมัคร สส. ว่าทำไมเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ ไม่น่าเชื่อว่า สส.ผู้ชาย เป็น 3-4 สมัย จะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงได้ ก็ทราบว่าไม่ใช่คนเดียวกันแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคน จึงถามคนที่นี่ว่าแล้วคนเดิมไปไหน ชาวบัวลายเลยบอกว่า สส. คนเดิมได้จากพวกเราไปแล้ว จากไปสักพักหนึ่ง จึงต้องมีคนใหม่ และระหว่างที่ตนจะมาปราศรัย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อบอกว่า สส.คนเดิมที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยโทรมาบอกว่าวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยมาปราศรัยที่ อ.บัวใหญ่ เขาจะอัดเทปไว้ ใครพูดบนเวทีก็จะอัดเทปไว้ให้หมด มีปัญหาจะได้ร้อง กกต. ตนได้ยินก็ตกใจมาก ตนมาปราศรัย มาหาเสียงอย่าอัดเทปเลยมันเก่าแล้ว ให้อัดคลิป เพราะอัดเทปมันได้ยินแค่เสียง มันไม่เท่ ทำให้ประชาชนที่ฟังปราศรัยปรบมือ ส่งเสียงหัวเราะชอบใจ
นายณัฐวุฒิ ยังกล่าวว่า การเมืองมันพูดจา และวิพากษ์วิจารณ์กันได้ ถามว่าสส.จะย้ายพรรคเป็นไปได้หรือไม่ เป็นไปได้ มันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เขาย้ายกันได้ แต่ สส.ย้ายพรรคได้ประชาชนก็ไม่ตามไป ประชาชนจะกาคนใหม่เข้าไปแทนได้เหมือนกัน ไม่มีอะไรผิดเลย ว่ากันอย่างตรงไปตรงมา เมื่อคนเก่าไปคนใหม่ก็พร้อมที่จะทำงาน เพราะเป็น สจ.เก่า ทำงานทางการเมือง เข้าใจเรื่องบ้านเมือง ไม่ใช่เอาคนไร้ประสบการณ์ พรรคเพื่อไทยพร้อมเป็นรัฐบาลของท่าน ทำงานรับใช้ประชาชน ประเทศชาติ ตามนโยบายที่ประกาศไว้ โคราชมีทั้งหมด 16 เขต คราวที่แล้วพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากคนโคราช 12 เขต ขาดไปเพียง 4 เขตเท่านั้น คราวนี้เป็นการผนึกกำลังกัน ทั้งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ทีมของพรรคชาติพัฒนาเดิม กลุ่มของนายสุวัจน์ และนายเทวัญ ลิปตภัลลพ มาอยู่ตรงนี้ พลังของคนโคราชมารวมเป็นหนึ่งเดียว อยากให้การเมืองของโคราชเป็นเอกภาพ หนุนส่งให้รัฐบาลที่มีผลงานทำได้จริงเข้าไปทำหน้าที่ ดังนั้นครั้งนี้ขอทั้ง 16 เขตได้หรือไม่ นครราชสีมีเป็นจังหวัดที่มีสส. ได้มากที่สุดรองจากกรุงเทพมหานคร นี่เป็นครั้งแรกที่พลังทางการเมือง ที่มีบทบาททางการเมืองของนครราชสีมา มาจับรวมกันอยู่ด้วยกัน เมื่อบ้านเมืองเป็นแบบนี้ ต้องใช้พรรคการเมืองที่ใช้นโยบายมาแก้ปัญหามาทำงาน