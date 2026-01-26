LINE ชวนใช้ฟีเจอร์ “LINE Safety Check” แจ้งสถานะความปลอดภัย ช่วงเกิดภัยพิบัติ

LINE ผนึก 5 หน่วยงานรัฐ ยกระดับเป็นกลไกสื่อสารด้านภัยพิบัติของประเทศเปิดใช้ฟีเจอร์ “LINE Safety Check” แจ้งสถานะความปลอดภัยยามเกิดภัยพิบัติ ทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน แจ้งสถานะได้รวดเร็ว คนใกล้ชิดรับรู้พร้อมกัน
วันนี้( 26 ม.ค.69 ) แอปพลิเคชั่น LINE ประเทศไทย ชวนผู้ใช้ทำความรู้จักกับ LINE Safety Check ฟีเจอร์แจ้งสถานะความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังจากการทดสอบระบบเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้จำนวนมากได้เรียนรู้การใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าว ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถแจ้งสถานะความปลอดภัยของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่การติดต่อสื่อสารตามปกติมีข้อจำกัด เพื่อให้ครอบครัว เพื่อน และคนใกล้ชิดได้รับทราบข้อมูลสำคัญพร้อมกัน
สำหรับ LINE Safety Check จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยผู้ใช้จะเห็นแบนเนอร์หรือการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน LINE และสามารถแจ้งสถานะความปลอดภัยได้ทันที ผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. แตะที่การแจ้งเตือนหรือแบนเนอร์ LINE Safety Check ซึ่งการแจ้งเตือนจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การแจ้งเตือนภัยระดับชาติ เช่น เหตุแผ่นดินไหวรุนแรง ซึ่งจะแสดงอัตโนมัติบนหน้าหลัก หน้าแชท และแท็บ Breaking News บนหน้า LINE TODAY และการแจ้งเตือนภัยระดับสูงในบางพื้นที่ เช่น เหตุอุทกภัย ซึ่งจะปรากฏบนหน้า LINE TODAY
2. เลือกสถานะความปลอดภัย ได้แก่ “ปลอดภัย (I am safe)” หรือ “ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือ (I am affected)”
3. ระบบจะแสดงสถานะดังกล่าวให้เพื่อนบน LINE รับทราบได้ทันที
ทั้งนี้ ภายใต้กรอบความร่วมมือกับภาครัฐ LINE ประเทศไทย ได้ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อยกระดับ LINE Safety Check ให้เป็นหนึ่งในกลไกการสื่อสารด้านภัยพิบัติของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ LINE Safety Check จะเปิดใช้งานเฉพาะในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าการแสดงผลของระบบเป็นไปตามสถานการณ์จริง และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐ
ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการพัฒนา LINE Safety Check ให้ตอบโจทย์การสื่อสารด้านความปลอดภัยของประชาชนในยามฉุกเฉิน พร้อมตอกย้ำบทบาทของ LINE ในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลา ภายใต้วิสัยทัศน์ “Create an Amazing Life Platform that brings WOW! to our users”
เพื่อให้สามารถใช้งาน LINE Safety Check ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุจำเป็น LINE แนะนำให้ผู้ใช้อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE และระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ