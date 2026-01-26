“ซิดนีย์-อภินันท์ พัฒนศิริ” หาเสียงย่านเศรษฐกิจหาดใหญ่ สาย 1-2-3 คุยผู้ประกอบการท่องเที่ยว-สตรีทฟู้ด-ธุรกิจรถสองแถว หนุนลดต้นทุน เร่งแก้ปัญหา ทลายข้อจำกัดอุปสรรคจากอุทกภัย

วันนี้ (26 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำวันที่ 25 ม.ค.69 นายอภินันท์ พัฒนศิริ หรือซิดนีย์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการย่านเศรษฐกิจหาดใหญ่ สาย 1-2-3 เพื่อรับฟังปัญหาการทำธุรกิจในย่านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการท่องเที่ยวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง สืบเนื่องจากผลกระทบปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับกลุ่มเจ้าของร้านอาหารสตรีทฟู้ด และเจ้าของธุรกิจรถสองแถวรับจ้างที่สะท้อนถึงอุปสรรคสำคัญของระบบเศรษฐกิจหาดใหญ่
ซิดนีย์-อภินันท์ พัฒนศิริ มองว่า ย่านเศรษฐกิจหาดใหญ่ สาย 1-2-3 คือต้นแบบของความสำเร็จที่เกิดจากหยาดเหงื่อของภาคเอกชนหาดใหญ่โดยแท้จริง แต่กลับต้องเผชิญกับข้อจำกัด รวมไปถึงความยากลำบากจากอุปสรรคการบริหารจัดการอุทกภัยน้ำท่วมของภาครัฐที่ล้มเหลว ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้เสียโอกาสในการขยายตัวและต้องแบกรับต้นทุนแฝงจากการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ส่วนการเน้นการบริหารจัดการน้ำท่วมเชิงรุก ต้องมีความเข้าใจตั้งแต่การป้องกัน กู้ภัย และเยียวยา โดยมีมาตรฐานรวมศูนย์กลางการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน หรือ Emergency Operation Center (EOC) และศูนย์กระจายข่าวสารและแจ้งเตือนแบบบูรณาการ หรือ Joint Information Center (JIC) และมีระบบการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาเป็นระบบ หรือ Single Command
ทั้งนี้ พรรคประชาชาติ นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ลำดับที่ 1 มีนโยบาย การฟื้นฟูลูกหนี้ ด้วยการผลักดันกฎหมายฟื้นฟูลูกหนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ และมีนโยบายเศรษฐกิจ ที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพหรือการแก้ปัญหาพลังงาน