ศาลแขวงเชียงใหม่จัดกิจกรรมให้ความรู้กฎหมายจราจร ณ ประตูท่าแพ หลังคดีเมาแล้วขับเกิดขึ้นต่อเนื่อง

ศาลแขวงเชียงใหม่ยกกฎหมายจราจรสู่พื้นที่ท่องเที่ยว ณ ประตูท่าแพ หลังคดีเมาแล้วขับเกิดขึ้นต่อเนื่อง มุ่งสร้างความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ช่วงเย็น วันศุกร์ที่ 23 มกราคมศาลแขวงเชียงใหม่จัดกิจกรรม “Justice Café on Tour” ภายใต้โครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน ให้ความรู้กฎหมายจราจรและคดีเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ณ บริเวณประตูท่าแพ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญใจกลางเมืองเชียงใหม่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดกิจกรรม โดยได้กล่าวถึงนโยบายการดำเนินงานของศาลยุติธรรมที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก ออกไปพบประชาชนในพื้นที่จริง เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย เป็นมิตร และสอดคล้องกับบริบทของสังคมและพื้นที่ท่องเที่ยว
ภายในงานเริ่มด้วยกิจกรรม “ปณิธานแห่งความดี” เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ในการทำความดีและรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายและผลทางกฎหมาย จากการกระทำความผิดฐานเมาแล้วขับ ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมถูกออกแบบในลักษณะที่เป็นมิตร เข้าถึงง่าย และเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเข้าร่วมมุมกิจกรรมที่สนใจส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 5 มุมกิจกรรมหลัก
1. มุม “ยุติธรรมล้านนา” ถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง พร้อมกรณีศึกษาคดีเมาแล้วขับ
2. มุม “Justice Café” พื้นที่สนทนาซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อสงสัยด้านกฎหมายอย่างเป็นกันเอง
3. มุม “ยุติธรรมอ่านได้” ให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน พร้อมนิทรรศการสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง
4. มุม “ช้างศาลถามตอบ” เปิดให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยด้านกฎหมายได้อย่างสะดวก
5. มุม “Tourist Legal Care” หรือ “คดีนักท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญ ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเน้นประเด็นอุบัติเหตุทางถนน การเมาแล้วขับ และสิทธิของนักท่องเที่ยวในกระบวนการยุติธรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศาลแขวงเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีหลายหน่วยงาน ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ บทบาทหน้าที่ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร และการอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้
ในโอกาสนี้ นางสาวสุธาทิพ ยุทธโยธิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “Justice Café on Tour” เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของประธานศาลฎีกาในการนำศาลยุติธรรมออกไปพบประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเชิงป้องกัน ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรม และยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและยั่งยืน